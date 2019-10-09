Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Нарушения температурного режима во время перевозки до сих пор являются серьезной причиной плохого качества рыбной продукции наряду с нарушением санитарных норм, поэтому потребителю важно разбираться в том, как не купить испорченную рыбу или икру, говорится в сообщении Роскачества.
"Чтобы не купить испорченные продукты, прежде все необходимо проверить температуру в холодильнике. "В случае с замороженной рыбой она не должна превышать минус 18 градусов, в случае с икрой - быть в пределах от минус 4 до минус -6 градусов; банка не должна быть вздутой. Затем следует проверить срок годности. Для икры, упакованной в герметичную тару, он составляет около 12 месяцев, для рыбы - от 3 до 10 месяцев, в зависимости от её вида", - говорится в сообщении.
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Кроме того, большую роль играет внешний вид рыбы и её глазури: ледяная корочка, которой она покрывается в процессе производства, должна быть равномерной толщины на всей поверхности тушки рыбы и не отставать при лёгком постукивании. Повторную заморозку рыбы можно определить по разным признакам, например, по мутным глазам, поврежденным хвосту и плавникам.
Роскачество отмечает, что проблемы, связанные с качеством рыбы и рыбной продукции, в России все еще остаются актуальными. Одной из них являются нарушения температурного режима во время перевозки, не менее важны и правильные санитарно-гигиенические условия при производстве.