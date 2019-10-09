Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры

"Чтобы не купить испорченные продукты, прежде все необходимо проверить температуру в холодильнике. "В случае с замороженной рыбой она не должна превышать минус 18 градусов, в случае с икрой - быть в пределах от минус 4 до минус -6 градусов; банка не должна быть вздутой. Затем следует проверить срок годности. Для икры, упакованной в герметичную тару, он составляет около 12 месяцев, для рыбы - от 3 до 10 месяцев, в зависимости от её вида", - говорится в сообщении.