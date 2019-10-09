Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T08:22Z
https://ria.ru/20191009/1559564304.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/137247/44/1372474420_0:187:2977:1861_1036x0_80_0_0_00a2f686778ec8bc162216dca98b04f8.jpg
РИА Новости

Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры

08:22 09.10.2019
1918
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПосетитель в рыбном отделе гипермаркета
Посетитель в рыбном отделе гипермаркета
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Посетитель в рыбном отделе гипермаркета. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Нарушения температурного режима во время перевозки до сих пор являются серьезной причиной плохого качества рыбной продукции наряду с нарушением санитарных норм, поэтому потребителю важно разбираться в том, как не купить испорченную рыбу или икру, говорится в сообщении Роскачества.
"Чтобы не купить испорченные продукты, прежде все необходимо проверить температуру в холодильнике. "В случае с замороженной рыбой она не должна превышать минус 18 градусов, в случае с икрой - быть в пределах от минус 4 до минус -6 градусов; банка не должна быть вздутой. Затем следует проверить срок годности. Для икры, упакованной в герметичную тару, он составляет около 12 месяцев, для рыбы - от 3 до 10 месяцев, в зависимости от её вида", - говорится в сообщении.
Бокал белого вина
18 сентября, 08:19РИА Новости
Роскачество рассказало, как выбрать белое вино
Кроме того, большую роль играет внешний вид рыбы и её глазури: ледяная корочка, которой она покрывается в процессе производства, должна быть равномерной толщины на всей поверхности тушки рыбы и не отставать при лёгком постукивании. Повторную заморозку рыбы можно определить по разным признакам, например, по мутным глазам, поврежденным хвосту и плавникам.
Роскачество отмечает, что проблемы, связанные с качеством рыбы и рыбной продукции, в России все еще остаются актуальными. Одной из них являются нарушения температурного режима во время перевозки, не менее важны и правильные санитарно-гигиенические условия при производстве.
1051011
Обсудить 4
РоскачествоРоссияЭкономика
Рекомендуем
Памела Андерсон
Памела Андерсон поблагодарила Россию за решение вопроса с "китовой тюрьмой"
РИА
Новости
Москва, Белорусский вокзал
В Москву из Германии прибыл поезд с высоким радиационным фоном
Автомобили на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
Автосалонам могут разрешить регистрировать в Госавтоинспекции ТС
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд объяснил, что уникального в рекордах температуры 2019 года
Лента
новостей
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Пассажирский самолет в небе
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Выдача новых автомобильных номеров серии 799
Производители автомобильных номеров будут включены в специальный реестр
Молодой северный олень по кличке Венера в ижевском зоопарке
В Ижевске посетители зоопарка закормили олененка до смерти
Житель города Рязани 1999 года рождения, подозреваемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны и его жены
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Вид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
Плавучий космодром Морской старт
Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:32Новак обсудил транзит газа через Украину с представителями Германии
18:32В МИД назвали условия проведения саммита в нормандском формате
18:29В Петербурге автомобиль насмерть сбил пешехода
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
Лента новостейМолния