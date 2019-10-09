Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение

КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Замдиректора и главный бухгалтер транспортной компании в Междуреченске получили условные сроки за мошенничество и растрату на сумму, превышающую 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что в полицию поступила информация от налоговой инспекции о том, что одна из компаний завышает стоимость приобретенной большегрузной техники и искусственно увеличивает подлежащий возмещению налог на добавленную стоимость (НДС). Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Междуреченску провели проверку, результаты которой стали основанием для возбуждения уголовного дела.

"В ходе следствия было установлено, что действовавшие в сговоре заместитель директора по коммерческим вопросам и главный бухгалтер данной организации подделали документы о приобретении техники, в которых ее стоимость была завышена в несколько раз. Впоследствии они предоставили ложные сведения в налоговый орган для возмещения НДС. Таким образом фигуранты пытались незаконно получить более 10 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что подельники по подложным документам перечислили со счета компании на счета подконтрольных им организаций около 10 миллионов рублей. Подчеркивается, что все операции были завизированы электронной подписью генерального директора, который не знал о сделках. Похищенные деньги подельники делили между собой.

Также полицейские установили, что бывший главбух вела документацию организации, расположенной в другом регионе. Со счета данной фирмы она похитила более 1,6 миллиона рублей, незаконно начисляя зарплату себе и еще пятерым своих знакомым, никогда не работавшим в фирме.

В ГУ МВД сообщили, что в отношении двух бывших работников местной компании по перевозке угля было возбуждено уголовное дело.

"Они ( работники) обвинялись в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" (3 эпизода) и ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата" (2 эпизода)…После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантов виновными и приговорил бывшего директора по коммерческим вопросам к 2 годам 6 месяцам, а экс-главного бухгалтера – к 3 годам лишения свободы. Для обоих осужденных наказание стало условным", – уточняется в пресс-релизе.