В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим

Мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны, находится на площади Победы. Монумент создал скульптор Валерий Ненаживин. Композиция состоит из пяти высоких пилонов, где размещены скульптуры уходящих на фронт воинов и жен, детей и матерей, которые остаются в тылу. У подножия монумента горит Вечный огонь.

В 1941 году из уссурийцев, которые уходили на фронт, была сформирована 239-я стрелковая дивизия. С боями она прошла от Москвы до Берлина. Город дал фронту более 10 тысяч бойцов, из них 3 тысячи погибли на полях сражений. За проявленные мужество и отвагу, пятерым уссурийцам было присвоено высокое звание Героев Советского Союза, пять тысяч награждены орденами и медалями. Отдавая дань подвигу, жители Уссурийска в мае 1977 года установили памятник на площади Победы.