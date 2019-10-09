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РИА Новости

В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим

07:13 09.10.2019 (обновлено: 08:34 09.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вечный огонь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Неизвестные, засыпав Вечный огонь землей, осквернили Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
"Полиция устанавливает личности хулиганов, осквернивших Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на граждан, совершивших хулиганские действия", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться в полицию.
Мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны, находится на площади Победы. Монумент создал скульптор Валерий Ненаживин. Композиция состоит из пяти высоких пилонов, где размещены скульптуры уходящих на фронт воинов и жен, детей и матерей, которые остаются в тылу. У подножия монумента горит Вечный огонь.
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В 1941 году из уссурийцев, которые уходили на фронт, была сформирована 239-я стрелковая дивизия. С боями она прошла от Москвы до Берлина. Город дал фронту более 10 тысяч бойцов, из них 3 тысячи погибли на полях сражений. За проявленные мужество и отвагу, пятерым уссурийцам было присвоено высокое звание Героев Советского Союза, пять тысяч награждены орденами и медалями. Отдавая дань подвигу, жители Уссурийска в мае 1977 года установили памятник на площади Победы.
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Приморский крайУссурийскПроисшествия
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