Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России в 2019 году с 1,2 процента, ожидавшихся в июне, до одного процента, говорится в сообщении организации.

Это уже второе за год понижение прогноза по российскому ВВП. Экономисты объясняют его различными факторами, в том числе слабыми инвестициями, загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба" и сохранением западных санкций.

Минэкономразвития, в свою очередь, рассчитывает, что, по итогам 2019 года, ВВП вырастет на 1,3 процента.

Ситуация в мире

Что касается мировой экономики, то Всемирный банк понизил прогноз ее роста в нынешнем году с 2,6 до 2,5 процента. Эксперты отмечают, что это снижение происходит на фоне неопределенности экономической политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли.

Рост, по мнению аналитиков, стабилизируется к 2021 году, достигнув 2,6 процента, если не будет крупных шоков в экономике.