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РИА Новости

Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики

07:33 09.10.2019 (обновлено: 10:51 09.10.2019)
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© AFP 2019 / Eric BaradatШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США
© AFP 2019 / Eric Baradat
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России в 2019 году с 1,2 процента, ожидавшихся в июне, до одного процента, говорится в сообщении организации.
Это уже второе за год понижение прогноза по российскому ВВП. Экономисты объясняют его различными факторами, в том числе слабыми инвестициями, загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба" и сохранением западных санкций.
Минэкономразвития, в свою очередь, рассчитывает, что, по итогам 2019 года, ВВП вырастет на 1,3 процента.

Ситуация в мире

Что касается мировой экономики, то Всемирный банк понизил прогноз ее роста в нынешнем году с 2,6 до 2,5 процента. Эксперты отмечают, что это снижение происходит на фоне неопределенности экономической политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли.
Рост, по мнению аналитиков, стабилизируется к 2021 году, достигнув 2,6 процента, если не будет крупных шоков в экономике.
Ухудшил Всемирный банк и прогнозы по ключевым экономикам мира — США, еврозоны и Китая. Так, ожидается снижение американского ВВП с 2,5 до 2,3 процента, еврозоны — с 1,2 до 1,1 процента. В Китае предполагается некоторое замедление роста экономики — на уровне 6,1 процента, на 0,1 процентного пункта ниже июньского прогноза.
Американский доллар и китайский юань
4 октября, 08:00РИА Новости
Все, как вы хотели: Банк России променял США на Китай
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Всемирный банкЭкономика
Популярные комментарии
В России зарплаты с кризиса 2008 года не растут. Только у судей, чиновников и прокуроров.
9 октября, 07:40
Ант Антов
120314538
Экономика России должна перейти к росту на фоне технологического прогресса. Об этом Владимир Путин заявил в своём послании Федеральному собранию. Он также отметил, что к 2025 году страна должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Основными направлениями развития экономики президент назвал технологический прогресс, рост реальных доходов населения и увеличение производительности труда".... ----- Это вам, как говорится, не мешки ворочать! Это не президент не умеет поднимать экономику, это ему население такое попалось!
9 октября, 07:56
pproboinet
444017032
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