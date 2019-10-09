Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России в 2019 году с 1,2 процента, ожидавшихся в июне, до одного процента, говорится в сообщении организации.
Это уже второе за год понижение прогноза по российскому ВВП. Экономисты объясняют его различными факторами, в том числе слабыми инвестициями, загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба" и сохранением западных санкций.
Минэкономразвития, в свою очередь, рассчитывает, что, по итогам 2019 года, ВВП вырастет на 1,3 процента.
Ситуация в мире
Что касается мировой экономики, то Всемирный банк понизил прогноз ее роста в нынешнем году с 2,6 до 2,5 процента. Эксперты отмечают, что это снижение происходит на фоне неопределенности экономической политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли.
Рост, по мнению аналитиков, стабилизируется к 2021 году, достигнув 2,6 процента, если не будет крупных шоков в экономике.
Ухудшил Всемирный банк и прогнозы по ключевым экономикам мира — США, еврозоны и Китая. Так, ожидается снижение американского ВВП с 2,5 до 2,3 процента, еврозоны — с 1,2 до 1,1 процента. В Китае предполагается некоторое замедление роста экономики — на уровне 6,1 процента, на 0,1 процентного пункта ниже июньского прогноза.
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