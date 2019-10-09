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РИА Новости

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%

07:32 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5% с 2,6% на фоне замедления глобальной торговли и инвестиций, говорится в сообщении института развития.
Экономисты отмечают, что в 2019 году ослабление роста мировой экономики продолжилось на фоне неопределенности экономической политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли. "Ожидается, что рост замедлится до 2,5% в текущем году на фоне более слабых, чем ожидалось, показателей по торговле и инвестициям", - говорится в докладе.
В июне 2019 года Всемирный банк прогнозировал, что рост мировой экономики замедлится до 2,6% в этом году – до минимума с 2016 года. "Однако возникновение ряда рисков – включая возобновление напряженности в торговле между крупнейшими экономиками – омрачило прогноз по сравнению с июнем", - пояснили в ВБ. В 2020 году рост также составит 2,5% (что на 0,2 процентного пункта ниже июньского прогноза).
Рост, по мнению экономистов ВБ, стабилизируется к 2021 году, достигнув 2,6% (2,8% ожидалось ранее) при условии отсутствия крупных шоков в экономике, а также при восстановлении развивающихся и развитых экономик, которые прежде подверглись давлению со стороны финансовых рынков.
"Как ожидается, в 2019 году рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках Европы и Центральной Азии замедлится до 1,8% (по сравнению с 3,2% в 2018 году), достигнув наиболее низкого уровня за четыре года… Ожидается, что в 2020-2021 годах темпы роста ускорятся по мере восстановления экономики Турции и улучшения ситуации в России", - добавляют экономисты.
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