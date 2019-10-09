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РИА Новости

Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии

07:36 09.10.2019
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© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедляются, демографическая ситуация ухудшается, помочь в решении этих вопросов может миграция, говорится в докладе Всемирного банка.
"В Европе и Центральной Азии (ЕЦА) отмечается замедление темпов роста экономики, при этом в 2019 году экономический рост в регионе составит 1,8%... (что - ред.) отражает снижение темпов экономического роста в Российской Федерации и в Турции – двух крупнейших экономиках региона... в регионе ЕЦА ситуация усугубляется в связи с ухудшением демографических тенденций, в частности, сокращением численности населения трудоспособного возраста. Миграция может способствовать процветанию в регионе", – говорится в документе.
"Как правило, в большинстве своем мигранты – это люди трудоспособного возраста, которые могут ослабить демографическое давление за счет роста численности рабочей силы, повышения производительности и ускорения экономического роста", - считает главный экономист ВБ по Европе и Центральной Азии Асли Демиргюч-Кунт.
Банк отмечает, что за последние 40 лет доля иммигрантов в Европе стремительно возросла. Сегодня один из трех мигрантов в мире направляется в Европу. Уровень межрегиональной миграции в Европе и Центральной Азии также высок, при этом 80% эмигрантов переезжают в другие страны региона. "Вместе с тем, нередко отмечается серьезная оппозиция по отношению к миграции. Это связано с тем, что преимущества миграции проявляются в долгосрочной перспективе, тогда как издержки, такие как вынужденное перемещение и безработица, возникают сразу и сосредоточены в определенных группах.
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Разработчикам экономической политики необходимо оказывать поддержку таким группам с помощью программ переобучения, а также изменения системы обучения молодежи таким образом, чтобы молодые специалисты не конкурировали с менее квалифицированными мигрантами. Такие меры могут включать выплату временных социальных пособий и страховых пособий по безработице, говорится в докладе.
С миграцией также связаны опасения по поводу "утечки мозгов" из стран-доноров в лице квалифицированных работников, поскольку в регионе процент эмигрантов с более высоким уровнем образования, как правило, выше. Люди с высшим образованием составляют 55% от общей численности эмигрантов из Боснии и Герцеговины, более 40% эмигрантов из Армении и Латвии и около 40% эмигрантов из Албании, Молдавии, Северной Македонии, Киргизии, Казахстана, Румынии и Таджикистана. Такие устойчивые тенденции часто являются следствием, а не причиной более глубоких проблем.
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Всемирный банкЕвропаАзияЭкономика
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