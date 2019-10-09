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РИА Новости

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах

07:04 09.10.2019 (обновлено: 10:32 09.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовВид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев
Вид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какой температурный режим лучше соблюдать в жилых домах, чтобы избежать вреда для здоровья, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Существуют нормативы, при которых человеку находиться в жилом доме комфортно и безопасно для здоровья. Так, в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года 18-24 градуса, а в теплый период года — 20-28 градусов", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, при повышенной температуре воздуха в помещениях наблюдается снижение работоспособности, утомление наступает быстрее. Также увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Возрастает риск заболеть простудными заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, что связано с угнетением иммунной системы.
А холод, помимо высокого риска заболеваний острыми респираторными инфекциями (риниты, бронхиты, пневмонии, ангины), может усугубить течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, эндокринной и периферической нервной систем. Например, это относится к ишемической болезни сердца, гипертензивным состояниям, диабету.
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Низкая влажность оказывает негативное воздействие на кожу и слизистые оболочки человека — они высыхают, что позволяет различным вирусам и бактериям проще проникать в организм. А высокая влажность, особенно вместе с высокой температурой воздуха, приводит к ухудшению общего состояния. Длительное воздействие этих факторов способствует снижению иммунитета, обострению хронических заболеваний. Особенно страдают люди с заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем и различными кожными заболеваниями.
Отмечается, что в местах с повышенной влажностью быстро появляется сырость, серая плесень, поражающая мебель, стены, потолки помещений и также отрицательно влияющая на здоровье человека, вызывая аллергические реакции, заболевания органов дыхания, вплоть до возникновения бронхиальной астмы.
В ведомстве напомнили, что обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме возлагается на коммунальные службы и управляющие компании дома. А нормативы на температуру и влажность в жилых помещениях узаконены, и за их нарушение может последовать административное наказание.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что жильцы также обязаны соблюдать нормативы температуры и влажности воздуха: не оставлять открытыми окна в подъезде в холодное время года, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, также запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батареи и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями.
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Популярные комментарии
18 градусов нормальная температура в помещении? Да мы этой осенью при 20 градусах мерзли и дети заболели у всех! Сколько можно нас пробовать на прочность? А потом правительство удивляется что рожать не хотят.
9 октября, 08:56
Марианна Березина
5201217
Про это нужно говорить работникам ЖКХ. А простые граждане закупают обогреватели, что бы как то согреться.
9 октября, 07:26
Вячеслав Гаджиев
2800104
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