Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США

ТОКИО, 9 окт – РИА Новости. Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын посетил сельскохозяйственную ферму в одной из воинских частей, сообщило в среду центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Это первое появление на публике северокорейского лидера за месяц, а также первое после провала переговоров с США в Стокгольме.
"Уважаемый высший руководитель осмотрел новую теплицу, опытный участок для выращивания сельскохозяйственной культуры и другие места, конкретно ознакомился с положением селекции и выращивания. Уважаемый высший руководитель, осмотрел десятки овощных культур лучших сортов, включая лук и перец, которые растут в современной теплице, где заложена прочная материально-техническая база, позволяющая проводить селекционную работу семян независимо от сезонов, выразил удовлетворение", - говорится в сообщении.
Текст сопровождается 17 фотографиями, на которых лидер страны с энтузиазмом рассматривает початки кукурузы, стоит посреди злакового поля, жизнерадостно улыбаясь в окружении военных и партработников с угрюмыми напряженными лицами. Часть из них записывает в блокноты исторические указания лидера страны по поводу селекционной работы и выращиванию новых сортов. Только на последней фотографии, которая, видимо, была сделала в самом конце визита, сопровождающие Ким Чен Ына военные и номенклатура расслабились и позволили себе облегченно улыбаться и даже посмеяться шуткам высшего руководителя. Один из них так разошелся, что закрывает рот рукой, чтобы не смеяться слишком громко. Шутки лидера страны никто из сопровождавших его лиц не конспектировал, что заставляет задуматься об их тематике.
Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, которые приводит агентство Рёнхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к переговорам".