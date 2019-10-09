Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США

Текст сопровождается 17 фотографиями, на которых лидер страны с энтузиазмом рассматривает початки кукурузы, стоит посреди злакового поля, жизнерадостно улыбаясь в окружении военных и партработников с угрюмыми напряженными лицами. Часть из них записывает в блокноты исторические указания лидера страны по поводу селекционной работы и выращиванию новых сортов. Только на последней фотографии, которая, видимо, была сделала в самом конце визита, сопровождающие Ким Чен Ына военные и номенклатура расслабились и позволили себе облегченно улыбаться и даже посмеяться шуткам высшего руководителя. Один из них так разошелся, что закрывает рот рукой, чтобы не смеяться слишком громко. Шутки лидера страны никто из сопровождавших его лиц не конспектировал, что заставляет задуматься об их тематике.