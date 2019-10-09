Стендап-комик рассказал о закулисье КВН

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о том, что творится за кулисами КВН. Своими мыслями он поделился в интервью на YouTube-канале "ВДудь".
"Представь: чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег", — сообщил Сабуров.
Комик также отметил, что оценки ставит жюри, но люди, которые там сидят, "какие-то непонятные зачастую".
Нурлан Сабуров — молодой казахский юморист. В студенческие годы он играл в КВН, однако получил широкую известность, став резидентом проекта Stand Up на канале ТНТ. Комик много шутит о своей национальности и семье, радуя слушателей неожиданной точкой зрения на совершенно обыденные вещи.