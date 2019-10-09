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РИА Новости

Стендап-комик рассказал о закулисье КВН

06:56 09.10.2019 (обновлено: 17:00 09.10.2019)
99648
© Стоп-кадр видео YouTube-канала "вДудь"Нурлан Сабуров во время интервью Юрию Дудю
Нурлан Сабуров во время интервью Юрию Дудю
© Стоп-кадр видео YouTube-канала "вДудь"
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о том, что творится за кулисами КВН. Своими мыслями он поделился в интервью на YouTube-канале "ВДудь".

"Представь: чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег", — сообщил Сабуров.

Комик также отметил, что оценки ставит жюри, но люди, которые там сидят, "какие-то непонятные зачастую".
Нурлан Сабуров — молодой казахский юморист. В студенческие годы он играл в КВН, однако получил широкую известность, став резидентом проекта Stand Up на канале ТНТ. Комик много шутит о своей национальности и семье, радуя слушателей неожиданной точкой зрения на совершенно обыденные вещи.
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Нурлан СабуровШоу-бизнесКВНРоссия
Популярные комментарии
Мальчика обидели.
9 октября, 09:17
Арсений Понфиленко
321100240
ну, по моему, это давно не новость, что в КВН всё делается через деньги. Хотя, возможно, кто-то про это еще не знал..
9 октября, 08:44
Константин Е
6432007
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