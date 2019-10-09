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РИА Новости

В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя

06:52 09.10.2019
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© Fotolia / Photographee.euМужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
© Fotolia / Photographee.eu
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем. Архивное фото
МАГАДАН, 9 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Методика подсчетов погибших от алкоголя в России вызывает сомнения, посмертные диагнозы не всегда соответствуют действительности, так рейтинг смертности от алкоголя прокомментировал РИА Новости представитель министерства здравоохранения Магаданской области.
По данным рейтинга, лидируют по смертности из-за алкоголя регионы Дальнего Востока. Особенно тревожная ситуация на Чукотке и в Магаданской области, где коэффициент смертности составил 13 человек на 10 тысяч жителей и десять человек на 10 тысяч соответственно. Для Колымы это означает, что смерть от алкоголя наступила у одного человека на каждых 11 умерших.
"Установление диагноза "алкогольная кардиомиопатия" или другого алкогольного поражения внутренних органов при отсутствии достоверных критериев синдрома зависимости от алкоголя вызывает сомнение. Напоминаем, что именно внутренние причины смерти, обусловленные алкоголем, поставили Магаданскую область в "лидеры" смертности (не Еврейскую автономную область, где потребление алкоголя на душу населения выше, чем в Магаданской области, на 36%). Полагаем, что при установлении посмертных диагнозов, которые устанавливают врачи-патологоанатомы или судебно-медицинские эксперты, нужно более тщательно обосновывать этиологию поражений внутренних органов человека", - сказал собеседник агентства.
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Он также упомянул, что, согласно региональным данным, число умерших от всех причин, обусловленных алкоголем, в Магаданской области снижается. Высокая алкоголизация жителей объясняется в том числе сложными климатическими условиями.
"Магаданская область является приполярной территорией. Экстремальные климатогеографические характеристики территории в значительной степени определяют повышенные требования к физическому, психическому здоровью населения и его социальному благополучию. В Магаданской области, по данным Всероссийской переписи населения от 2010 года, проживают 4822 человека коренных малочисленных народов Севера... Народы Севера более ранимы к разрушающему действию алкоголя, что связано с особенностями биохимического обмена алкоголя", - добавил собеседник агентства.
Он также уточнил, что в места компактного проживания коренных народов Севера регулярно выезжают бригады наркологов и психиатров, работающие с пьющими аборигенами.
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