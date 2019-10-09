Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
По его словам, с Турцией по цене, инфраструктуре и погоде сравнимо все Средиземноморье. В первую очередь он посоветовал россиянам отправиться на Кипр, а также в Балканские страны.
Кроме того, Барзыкин отметил в качестве альтернативы Италию, Грецию, Юго-Восточную Азию и Доминикану.
Ранее сообщалось, что в рейтинге самых перегруженных туристами мест Анталья занимает 16-ю позицию, опережая Токио, Дубай и Стамбул. Лидерами рейтинга оказались остров Пхукет в Таиланде и Пальма-де-Мальорка в Испании.
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