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РИА Новости
Война в Сирии

На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику

05:49 09.10.2019 (обновлено: 11:03 09.10.2019)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Анкара перебросила бронетехнику к сирийской границе.
Видео с турецкими войсками опубликовали агентства Anadolu, Ruptly и канал RT.
На роликах запечатлены танки M60 и бронетранспортеры M113, а также военная колонна, замеченная при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии.
По информации Anadolu, колонна состоит приблизительно из 130 автомобилей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в начале октября, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Целью турецких военных будет очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
Вашингтон, в свою очередь, заявил, что Вооруженные силы США не будут участвовать в турецкой военной операции, и объявил о выводе войск.
Вечером 7 октября турецкая авиация нанесла удар по базе арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) в провинции Хасеке.
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Сирии
Вчера, 01:30Война в Сирии
Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии
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Война в СирииТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Ну раз Сирия не может избавиться от боевиков Турция решила помочь Ник то не против
9 октября, 06:48
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Американские союзники будут дратся с друг другом американским оружием, ну что сказать давайте понаблюдаем! Кстате можно курдам да и туркам что нибдуь продать (калаши, паторны, гранаты всякие залежавшиеся на склде которые морально устарели).
9 октября, 07:06
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