На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Анкара перебросила бронетехнику к сирийской границе.

Видео с турецкими войсками опубликовали агентства Anadolu, Ruptly и канал RT.

На роликах запечатлены танки M60 и бронетранспортеры M113, а также военная колонна, замеченная при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии.

По информации Anadolu, колонна состоит приблизительно из 130 автомобилей.

Zırhlı araç yüklü tırlar ile askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoyun Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine girişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu https://t.co/1P9rAV1nAO pic.twitter.com/R6dhPPS3rT — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 8, 2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в начале октября, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Целью турецких военных будет очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

Вашингтон, в свою очередь, заявил, что Вооруженные силы США не будут участвовать в турецкой военной операции, и объявил о выводе войск.