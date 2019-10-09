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РИА Новости
Туризм

Первую поездку японских туристов на Курилы перенесли

05:28 09.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкКурильские острова
Курильские острова
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Курильские острова. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 окт – РИА Новости. Первая поездка японских туристов на Курилы, планировавшая 11-16 октября, переносится, сообщил в среду РИА Новости сотрудник генерального консульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу.
"Пилотный тур на южную часть Курильских островов для японских туристов, запланированный 11-16 октября, переносится на более поздний срок. Предположительно, поездка состоится в конце октября или начале ноября", - рассказал дипломат.
Ранее сообщалось, что группа японских туристов и правительственных чиновников в составе 50 человек в течение шести дней должна была посетить острова Кунашир и Итуруп. Делегация планировала 11 октября на теплоходе "Этопирика" прибыть в Южно-Курильск из порта Немуро на Хоккайдо и после экскурсионной программы вернуться на родину 16 октября.
Администрация Южно-Курильского района планирует для первой группы туристов из Японии традиционную программу пребывания, сообщил РИА Новости мэр муниципального образования Вячеслав Власенко.
Юго-восточная часть поселка Южно-Курильск на острове Кунашир
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Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
В декабре 2016 года во время визита в Японию президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
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