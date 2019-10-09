Вильфанд объяснил, что уникального в рекордах температуры 2019 года

“Пока рано говорить о том, что 2019 год будет самым теплым за историю наблюдений. Прошло девять месяцев, и эти девять месяцев в ранге самых теплых лет занимают второе место, на первом 2016 год. Различие заключается в том, что в 2016 году было явление Эль-Ниньо, (которое) дает огромный импульс для повышения глобальной температуры… В этом году этого импульса не было, в этом уникальность 2019 года”, - пояснил Вильфанд.