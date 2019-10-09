Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T05:12Z
https://ria.ru/20191009/1559563093.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150707/54/1507075465_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_54082b8519e48208f95f86bd70cf1e08.jpg
РИА Новости

Вильфанд объяснил, что уникального в рекордах температуры 2019 года

05:12 09.10.2019
4282
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По итогам девяти месяцев наблюдений 2019 год идет на втором месте среди самых теплых годов в истории человечества, даже несмотря на отсутствие явления Эль-Ниньо, которое традиционно является драйвером прогревания атмосферы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
“Пока рано говорить о том, что 2019 год будет самым теплым за историю наблюдений. Прошло девять месяцев, и эти девять месяцев в ранге самых теплых лет занимают второе место, на первом 2016 год. Различие заключается в том, что в 2016 году было явление Эль-Ниньо, (которое) дает огромный импульс для повышения глобальной температуры… В этом году этого импульса не было, в этом уникальность 2019 года”, - пояснил Вильфанд.
Он отметил, что Эль-Ниньо заключается в том, что сначала теплеет восточная часть экваториального  Тихого океана с Перуанского течения, затем повышение распространяется дальше и начинается передача тепла от океана в атмосферу. Эль-Ниньо охватывает экватор, площадь которого значительно превышает площадь умеренных широт и севера.
“Есть понятие Эль-Ниньо - это потепление, Ла-Ниньо - это похолодание, а у нас в 2019 году нейтральная фаза. С этой точки зрения его внимательно анализируют все климатологи, потому что, как правило, рекордно теплыми становились годы с явлением Эль-Ниньо”, - сказал Вильфанд.
Ученый уточнил, что накануне 2019 года климатологи утверждали, что если будет явление Эль-Ниньо, то год станет рекордно теплым. Однако и без Эль-Ниньо 2019 год находится на втором месте. “Это свидетельство того, что, если без природных факторов, таких как Эль-Ниньо, идет повышение температуры, то это, очевидно, связано с антропогенным влиянием”, - отметил Вильфанд.
Роман Вильфанд
04:23РИА Новости
Вильфанд: сентябрь был самым теплым в мире за всю историю наблюдений
843313
Обсудить 1
Роман ВильфандГидрометцентрРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Москва, Белорусский вокзал
В Москву из Германии прибыл поезд с высоким радиационным фоном
РИА
Новости
Памела Андерсон
Памела Андерсон поблагодарила Россию за решение вопроса с "китовой тюрьмой"
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Лента
новостей
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал плюсы глобального потепления для россиян
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Вид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
Посетитель в рыбном отделе гипермаркета
Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США
Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики
Выдача новых автомобильных номеров серии 799
Производители автомобильных номеров будут включены в специальный реестр
Сотрудник соединения специального назначения во время тактических учений
Польский эксперт оценил эффективность российского спецназа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
Лента новостейМолния