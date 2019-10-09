Вильфанд объяснил, что уникального в рекордах температуры 2019 года

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По итогам девяти месяцев наблюдений 2019 год идет на втором месте среди самых теплых годов в истории человечества, даже несмотря на отсутствие явления Эль-Ниньо, которое традиционно является драйвером прогревания атмосферы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
“Пока рано говорить о том, что 2019 год будет самым теплым за историю наблюдений. Прошло девять месяцев, и эти девять месяцев в ранге самых теплых лет занимают второе место, на первом 2016 год. Различие заключается в том, что в 2016 году было явление Эль-Ниньо, (которое) дает огромный импульс для повышения глобальной температуры… В этом году этого импульса не было, в этом уникальность 2019 года”, - пояснил Вильфанд.
Он отметил, что Эль-Ниньо заключается в том, что сначала теплеет восточная часть экваториального Тихого океана с Перуанского течения, затем повышение распространяется дальше и начинается передача тепла от океана в атмосферу. Эль-Ниньо охватывает экватор, площадь которого значительно превышает площадь умеренных широт и севера.
“Есть понятие Эль-Ниньо - это потепление, Ла-Ниньо - это похолодание, а у нас в 2019 году нейтральная фаза. С этой точки зрения его внимательно анализируют все климатологи, потому что, как правило, рекордно теплыми становились годы с явлением Эль-Ниньо”, - сказал Вильфанд.
Ученый уточнил, что накануне 2019 года климатологи утверждали, что если будет явление Эль-Ниньо, то год станет рекордно теплым. Однако и без Эль-Ниньо 2019 год находится на втором месте. “Это свидетельство того, что, если без природных факторов, таких как Эль-Ниньо, идет повышение температуры, то это, очевидно, связано с антропогенным влиянием”, - отметил Вильфанд.