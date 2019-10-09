"Роскосмос" разработал аппарат, маскирующийся от спутников-шпионов

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, способный изменять свою форму при приближении иностранного спутника-шпиона, об этом говорится в пояснении к патенту, зарегистрированному в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

"Изобретение обеспечивает возможность снижения заметности космического аппарата за счет изменения площади отражающей поверхности панели солнечных батарей", - сообщается в документе.

Идея Роскосмоса заключается в создании панелей солнечных батарей, способных трансформироваться из плоского состояния в полусферу, снижая тем самым площадь отражающей поверхности и общую заметность космического аппарата. Это необходимо, чтобы маскироваться от иностранных спутников-инспекторов, которые могут пройти мимо, не заметив необходимый космический аппарат.

При сближении аппарата с другим спутником, который может заниматься шпионажем, форма панелей солнечных батарей "трансформируется от плоской поверхности к поверхности полусферы".

"Полусферы солнечных батарей экранируют космический аппарат, так что его отражательные характеристики по отношению к зондирующему лазерному излучению аппарата - инспектора снижаются. Сбой управления по курсу в ближней зоне поиска, в которой применяются технологии лидаров (использование лазерного луча для получения данных о местоположении объекта - ред.), уменьшает вероятность встречи космических аппаратов и, тем самым, противодействует проведению инспекции, тем самым увеличивая живучесть защищаемого космического аппарата", - говорится в пояснении к патенту.

Когда спутник-инспектор отходит на безопасное расстояние, солнечные батареи снова разворачиваются. "Таким образом, техническая возможность реализации и практическая значимость заявляемой панели солнечных батарей не вызывает сомнений", - делают вывод авторы патента.

Спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите, проводя с минимально возможного расстояния внешний осмотр, бесконтактную техническую диагностику, просушку и перехват информации с других спутников.

Ранее сообщалось, что российские средства слежения наблюдают интенсивные перемещения американских военных спутников-инспекторов GSSAP на геостационарной орбите.