Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 6,5 километра

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 6,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"В среду днём по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Согласно видеоданным, его высота составила до 6,5 тысячи метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 20 километров в восточном направлении от исполина", - говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, пепловое облако распространяется в сторону залива Озерной. На его пути населённые пункты отсутствуют.

"Согласно проведенному информационному взаимодействию с оперативными дежурными единых дежурно-диспетчерских служб, диспетчерами пожарно-спасательных подразделений, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано", - отмечают в спасательном ведомстве.

Там также добавляют, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в том районе не зарегистрировано.