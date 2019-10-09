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РИА Новости

Польский эксперт оценил эффективность российского спецназа

04:38 09.10.2019 (обновлено: 10:24 09.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник соединения специального назначения во время тактических учений
Сотрудник соединения специального назначения во время тактических учений
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник соединения специального назначения во время тактических учений. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский спецназ еще никогда не был так хорошо обучен и оснащен, как сейчас: он способен проводить операции различного масштаба, меняя методы и экипировку в зависимости от ситуации. Об этом в статье для издания Defence24 пишет польский военный эксперт Марчин Гавенда.
Многие годы слабой стороной Сил специального назначения России было устаревшее оснащение, однако сейчас ситуация изменилась, пишет автор материала.
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"Появились современные и опробованные в бою вооружения, а также индивидуальная и групповая экипировка производства как западных, так и российских компаний", — указывает Гавенда.
По его словам, сейчас российские спецназовцы активно применяют современные прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, многофункциональные средства наблюдения и другое оснащение.
Кроме того, на вооружении спецподразделений стоит современная техника, которая, как пишет Гавенда, позволяет повысить их эффективность: бронеавтомобили "Тайфун-К", "Рысь", "Тигр", беспилотные летательные аппараты различного назначения, мобильные комплексы разведки, управления и связи "Стрелец" и так далее.
По мнению эксперта, важную роль в повышении эффективности российского спецназа сыграли боевые действия в Сирии, где был получен ценный опыт операций в пустынной, горно-лесистой и урбанизированной местности.
Переход на контрактную систему службы и полученный боевой опыт значительно повысили уровень профессионализма российских коммандос, заключил автор.
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Министерство обороны РоссииПольшаСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Кто?! Польские эксперты? Они такие эксперты и вояки как петух гамбургский главком ползучими шакалами!
9 октября, 07:25
Евстафий Погорелый
2560000
Конечно боевой опыт гораздо лучше пострелушек в тире по мишеням. А главное весь мир наглядно увидел авианосец на дровах, как наши самолёты падали при попытке сесть на него. Уж таких-то косяков можно было и на гражданке научиться избегать. Короче фронт работы ясен. Лет на 5 разбора "полёта" обеспечили. Денег жаль конечно, сотни миллиардов потрачено, но это армия, она либо дорогая либо никакая.
9 октября, 09:45
ИРИван Русский
3000217
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