Польский эксперт оценил эффективность российского спецназа

Сотрудник соединения специального назначения во время тактических учений. Архивное фото

Сотрудник соединения специального назначения во время тактических учений

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский спецназ еще никогда не был так хорошо обучен и оснащен, как сейчас: он способен проводить операции различного масштаба, меняя методы и экипировку в зависимости от ситуации. Об этом в статье для издания Российский спецназ еще никогда не был так хорошо обучен и оснащен, как сейчас: он способен проводить операции различного масштаба, меняя методы и экипировку в зависимости от ситуации. Об этом в статье для издания Defence24 пишет польский военный эксперт Марчин Гавенда.

Многие годы слабой стороной Сил специального назначения России было устаревшее оснащение, однако сейчас ситуация изменилась, пишет автор материала.

"Появились современные и опробованные в бою вооружения, а также индивидуальная и групповая экипировка производства как западных, так и российских компаний", — указывает Гавенда.

По его словам, сейчас российские спецназовцы активно применяют современные прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, многофункциональные средства наблюдения и другое оснащение.

Кроме того, на вооружении спецподразделений стоит современная техника, которая, как пишет Гавенда, позволяет повысить их эффективность: бронеавтомобили "Тайфун-К", "Рысь", "Тигр", беспилотные летательные аппараты различного назначения, мобильные комплексы разведки, управления и связи "Стрелец" и так далее.

По мнению эксперта, важную роль в повышении эффективности российского спецназа сыграли боевые действия в Сирии, где был получен ценный опыт операций в пустынной, горно-лесистой и урбанизированной местности.