Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

"Это просто еще одна незаконная попытка скрыть факты наглых попыток администрации Трампа оказать давление на иностранные державы, чтобы вмешаться в выборы 2020 года. Несмотря на заслон Белого дома, мы видим растущее число доказательств того, что президент Трамп злоупотреблял служебным положением и нарушил свою клятву защищать, сохранять и оберегать Конституцию. <…> Господин президент, вы не над законом. И вы будете привлечены к ответственности", — отмечается в заявлении.