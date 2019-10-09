Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, о чем во вторник сообщил в письме конгрессменам.
"Мы должны предупредить Белый дом, что продолжающиеся усилия по сокрытию правды от американского народа о злоупотреблении президентом властью будут расцениваться как еще одно свидетельство воспрепятствования (расследованию. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении Пелоси.
Само письмо, подписанное юристом Белого дома и содержащее юридические обоснования отказа от сотрудничества с палатой, спикер назвала "в корне неверным".
"Это просто еще одна незаконная попытка скрыть факты наглых попыток администрации Трампа оказать давление на иностранные державы, чтобы вмешаться в выборы 2020 года. Несмотря на заслон Белого дома, мы видим растущее число доказательств того, что президент Трамп злоупотреблял служебным положением и нарушил свою клятву защищать, сохранять и оберегать Конституцию. <…> Господин президент, вы не над законом. И вы будете привлечены к ответственности", — отмечается в заявлении.
Ранее демократы в конгрессе начали процедуру импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении семьи бывшего вице-президента Джо Байдена, который претендует на пост президента в 2020 году.