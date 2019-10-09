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РИА Новости

У берегов Камчатки зафиксировали сразу два землетрясения

04:26 09.10.2019 (обновлено: 09:12 09.10.2019)
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© AP Photo / Robert SorboСейсмограф
Сейсмограф
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя – РИА Новости. Сразу два землетрясения зафиксированы в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает в среду краевой главк МЧС со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинск.
Отмечается, что оба сейсмических события произошли приблизительно в одном районе.
"Первое землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду утром по местному времени в акватории Тихого океана. Его эпицентр находился на глубине 60 километров в 73 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Второе сейсмособытие произошло спустя десять минут в том же районе. Его магнитуда составила 3,8. Эпицентр находился на глубине 60 километров в 30 километрах от краевого центра", - говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве добавили, что в населенных пунктах Камчатского края землетрясения не ощущались.
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