У берегов Камчатки зафиксировали сразу два землетрясения

"Первое землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду утром по местному времени в акватории Тихого океана. Его эпицентр находился на глубине 60 километров в 73 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Второе сейсмособытие произошло спустя десять минут в том же районе. Его магнитуда составила 3,8. Эпицентр находился на глубине 60 километров в 30 километрах от краевого центра", - говорится в сообщении.