Вильфанд: сентябрь был самым теплым в мире за всю историю наблюдений

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сентябрь в 2019 году побил предыдущий рекорд тепла для среднего показателя этого месяца в мире, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"И наши данные, и системы Copernicus (европейская система наблюдений за изменением климата - ред.) подтверждают, что прошедший сентябрь был самым теплым за всю историю наблюдений", - сообщил Вильфанд.
Как уточнял ранее Copernicus, глобальная температура сентября была на 0,57 градуса выше, чем за период 1981-2010 годы, и соответствовала температуре предыдущего рекорда жары для этого месяца, поставленного в 2016 году.
Температуры ниже среднего наблюдались в Норвегии, Швеции, а также на Дальнем Востоке. Температуры значительно превышали норму в центральной и восточной Америке, на монгольском плату и в части Арктики. Показатели ниже средних наблюдались на юго-западе России и в части Антарктиды.