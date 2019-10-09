Вильфанд: сентябрь был самым теплым в мире за всю историю наблюдений

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сентябрь в 2019 году побил предыдущий рекорд тепла для среднего показателя этого месяца в мире, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"И наши данные, и системы Copernicus (европейская система наблюдений за изменением климата - ред.) подтверждают, что прошедший сентябрь был самым теплым за всю историю наблюдений", - сообщил Вильфанд.

Как уточнял ранее Copernicus, глобальная температура сентября была на 0,57 градуса выше, чем за период 1981-2010 годы, и соответствовала температуре предыдущего рекорда жары для этого месяца, поставленного в 2016 году.