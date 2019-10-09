В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

В одном из гипермаркетов. Архивное фото

В одном из гипермаркетов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Съемки прошли в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве.

Так, цены на картофель на Украине начинаются от 14 гривен (почти 39 рублей), тогда как в России — 12 рублей.

Цены на рис в Саратове стартуют от 59 рублей за килограмм, а в Киеве — от 20,95 гривны (55,14 рубля). Макароны в саратовском "Ашане" стоят от 50 рублей, в киевском — 42,53 гривны (111 рублей).

Литр молока в Саратове можно купить за 41,9 рубля, в Киеве —за 18,16 гривны (47,8 рубля).

В целом значительная часть потребительской корзины сейчас на Украине стоит дороже, чем в России.

Ранее партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала пересмотреть потребительскую корзину и утвердить реальный прожиточный минимум на Украине.

В партии отметили, что социальные выплаты постоянно обесцениваются из-за высокой потребительской инфляции, которая в годовом измерении уже достигла девяти процентов (январь-июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го).