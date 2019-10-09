В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
Съемки прошли в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве.
Так, цены на картофель на Украине начинаются от 14 гривен (почти 39 рублей), тогда как в России — 12 рублей.
Цены на рис в Саратове стартуют от 59 рублей за килограмм, а в Киеве — от 20,95 гривны (55,14 рубля). Макароны в саратовском "Ашане" стоят от 50 рублей, в киевском — 42,53 гривны (111 рублей).
Литр молока в Саратове можно купить за 41,9 рубля, в Киеве —за 18,16 гривны (47,8 рубля).
В целом значительная часть потребительской корзины сейчас на Украине стоит дороже, чем в России.
28 сентября, 08:00РИА НовостиНовый бюджет: кто Украину ужинает, тот ее и танцует
Ранее партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала пересмотреть потребительскую корзину и утвердить реальный прожиточный минимум на Украине.
В партии отметили, что социальные выплаты постоянно обесцениваются из-за высокой потребительской инфляции, которая в годовом измерении уже достигла девяти процентов (январь-июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го).
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов. Однако, как отмечал тогдашний депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12 процентов и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.