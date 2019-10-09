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РИА Новости

В МЧС рассказали, как себя вести, заблудившись в лесу

03:42 09.10.2019 (обновлено: 04:35 09.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛес
Лес
© РИА Новости / Павел Львов
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Лес. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заблудившись в лесу, старайтесь не заходить на звериные тропы и вглубь незнакомой местности – там можно встретить опасных животных, а это чревато тяжелыми последствиями, советуют в МЧС России.
Спасатели напоминают, что в лесу самое главное - не терять самообладание. Заблудившись, не следует паниковать и двигаться дальше: надо присесть, успокоиться и сориентироваться на местности. Можно развести костер - возможно, дым привлечет внимание людей в округе.
Если сотовый телефон все еще остается в сети, необходимо сразу же позвонить спасателям на "01" или "112", а также родным и друзьям.
При отсутствии связи движение лучше не продолжать, особенно в темное время суток - ночь нужна для восстановления сил. Для ночевки надо найти сухое возвышенное место. Можно расположиться вблизи ручья или речушки, но обязательно на открытом месте. Надежным временным укрытием могут стать навес либо шалаш. Выбор типа укрытия зависит исключительно от способностей, трудолюбия и физического состояния заблудившегося. В теплое время можно ограничиться постройкой простейшего навеса.
При движении по лесу МЧС советует не заходить на звериные тропы, так как на них можно встретить опасных животных, а контакт с ними нежелателен и небезопасен. Не следует также посещать болотистые участки леса, особенно покрытые ряской.
В лесу, кроме того, желательно не питаться незнакомыми дикоросами - лучше пить одну воду. Важно помнить, что без еды человек может прожить до 30 дней, а без воды всего лишь неделю. Добыть питьевую воду можно, наполнив пластиковую бутылку из реки или ручья, поместив ее затем в костер. Бутылка не расплавится до тех пор, пока в ней есть вода, отмечает МЧС.
В заповеднике Столбы из видеоматериалов фоторегистратора создали фильм
18 октября 2017, 14:09РИА Новости
В заповеднике "Столбы" из видеоматериалов фоторегистратора создали фильмФильм получил название "У леса на опушке стоит фотоловушка, и к ней не зарастает звериная тропа!".
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