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РИА Новости

Аналитик: позиция Франции ставит под угрозу соглашение между ЕС и Меркосур

03:37 09.10.2019
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© РИА Новости / Александр СоловскийСаммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР)
Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР)
© РИА Новости / Александр Соловский
Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 9 окт - РИА Новости. Заявление Франции о том, что она не поддержит договор о свободной торговле между ЕС и блоком южноамериканских стран Меркосур из-за экологической политики Бразилии, ставит под угрозу ратификацию соглашения, заявил РИА Новости эксперт по международным отношениям и член уругвайской команды переговорщиков Себастьян Агобян.
Ранее министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что Париж не станет подписывать торговое соглашение со страной "которая не соблюдает Парижское соглашение (по климату – ред.) и не уважает леса Амазонии".
"Франция, несомненно, является важным игроком для ЕС, и то, что она не ратифицирует соглашение, подписанное с Меркосур, представляет реальную угрозу", - сказал Агобян.
По словам Агобяна, для понимания позиции Франции необходимо учитывать, что, правительство испытывает "сильное давление" со стороны производителей сельскохозяйственной продукции, для которых страны Латинской Америки являются конкурентами.
Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР)
3 сентября, 13:34РИА Новости
В ЕК оценили перспективы одобрения договора ЕС-Меркосур
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в заочную полемику с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай и Бразилия. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Ранее в этом году было предварительно достигнуто торговое соглашение Меркосур с ЕС, которое требует ратификации. Как заявлял глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, этот торговый договор стал самым крупным подобным соглашением в истории ЕС. Соглашение призвано, в том числе, снять большинство пошлин на экспорт ЕС в этот регион.
Однако на фоне пожаров в лесах Амазонии ряд стран ЕС заявили о возможности не поддержать торговый договор с Меркосур.
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МеркосурЕвросоюзФранцияВ мире
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