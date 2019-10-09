Аналитик: позиция Франции ставит под угрозу соглашение между ЕС и Меркосур

МОНТЕВИДЕО, 9 окт - РИА Новости. Заявление Франции о том, что она не поддержит договор о свободной торговле между ЕС и блоком южноамериканских стран Меркосур из-за экологической политики Бразилии, ставит под угрозу ратификацию соглашения, заявил РИА Новости эксперт по международным отношениям и член уругвайской команды переговорщиков Себастьян Агобян.
Ранее министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что Париж не станет подписывать торговое соглашение со страной "которая не соблюдает Парижское соглашение (по климату – ред.) и не уважает леса Амазонии".
"Франция, несомненно, является важным игроком для ЕС, и то, что она не ратифицирует соглашение, подписанное с Меркосур, представляет реальную угрозу", - сказал Агобян.
По словам Агобяна, для понимания позиции Франции необходимо учитывать, что, правительство испытывает "сильное давление" со стороны производителей сельскохозяйственной продукции, для которых страны Латинской Америки являются конкурентами.
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Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в заочную полемику с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай и Бразилия. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Ранее в этом году было предварительно достигнуто торговое соглашение Меркосур с ЕС, которое требует ратификации. Как заявлял глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, этот торговый договор стал самым крупным подобным соглашением в истории ЕС. Соглашение призвано, в том числе, снять большинство пошлин на экспорт ЕС в этот регион.
Однако на фоне пожаров в лесах Амазонии ряд стран ЕС заявили о возможности не поддержать торговый договор с Меркосур.