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РИА Новости

Исследование: россияне летом брали меньше займов до зарплаты

03:41 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Микрофинансовые организации в июне-августе выдали россиянам 4,27 миллиона займов против 4,66 миллиона летом прошлого года, при этом снижение произошло за счет займов до зарплаты, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Таким образом, в целом количество выданных займов в июне-августе текущего года снизилось на 8,3%, в то время как количество выданных займов на сумму до 10 тысяч рублей сократилось на 13,8%, на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей - на 2,7%.
В то же время количество займов на сумму от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей выросло в июне-августе на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свыше 30 тысяч рублей - на 26,1%.
Согласно исследованию, самую серьезную динамику снижения числа выданных займов за период продемонстрировали Кемеровская, Волгоградская, Новосибирская и Иркутская области, а также Алтайский край. Небольшой рост числа выданных займов в свою очередь продемонстрировали Ставропольский край, Московская, Челябинская и Свердловская области.
"Стоит отметить, что сокращение количества выданных займов в самом массовом сегменте (займы до зарплаты) происходит на фоне общего снижения рентабельности микрофинансового бизнеса", - прокомментировал результаты исследования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, многие МФО уже не так активно предоставляют небольшие займы новым заемщикам, стараясь кредитовать проверенных клиентов.
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