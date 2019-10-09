Исследование: россияне летом брали меньше займов до зарплаты

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Микрофинансовые организации в июне-августе выдали россиянам 4,27 миллиона займов против 4,66 миллиона летом прошлого года, при этом снижение произошло за счет займов до зарплаты, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Таким образом, в целом количество выданных займов в июне-августе текущего года снизилось на 8,3%, в то время как количество выданных займов на сумму до 10 тысяч рублей сократилось на 13,8%, на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей - на 2,7%.

В то же время количество займов на сумму от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей выросло в июне-августе на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свыше 30 тысяч рублей - на 26,1%.

Согласно исследованию, самую серьезную динамику снижения числа выданных займов за период продемонстрировали Кемеровская, Волгоградская, Новосибирская и Иркутская области, а также Алтайский край. Небольшой рост числа выданных займов в свою очередь продемонстрировали Ставропольский край, Московская, Челябинская и Свердловская области.