В России представили Redmi Note 8 Pro

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей. Об этом сообщает портал ixbt.com.
Так, самая доступная версия новинки обладает шестью гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами флэш-памяти. При этом версия с 128 гигабайтами флэш-памяти будет стоить 19990 рублей.
Redmi Note 8 Pro получил экран диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, занимающий более 90% лицевой панели смартфона. Гаджет имеет четырехмодульную камеру, включая главный модуль разрешением 64 мегапикселя, фронтальная камера получила 20-мегапиксельный датчик изображения.
Смартфон оснащен технологией MiraVision, которая автоматически подстраивает яркость, контрастность и четкость изображения, а также жидкостной системой охлаждения.
Емкость аккумуляторной батареи Redmi Note 8 Pro равна 4500 мА/ч, при этом смартфон поддерживает быструю зарядку.
Предварительные заказы на гаджет станут доступны 10 октября, продажи начнутся 17 октября.
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