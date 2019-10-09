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РИА Новости

Эксперты предупредили о росте цены на золото к концу года

03:35 09.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Ухудшающиеся прогнозы по росту мировой экономики на ближайшие годы и неопределённость на рынках увеличивают желание инвесторов спрятать капиталы в "тихую гавань", роль которой традиционно исполняет золото. А в условиях геополитических конфликтов и санкций желтый металл становится не только надежным активом, но возвращает себе роль мирового платежного средства. Это значит, что цена золота продолжит расти и к концу года может достичь 1600 долларов за унцию, считают опрошенные РИА Новости аналитики и эксперты.
"Золото не является производительным активом и не приносит процентов, а его основная функция заключается не в росте стоимости и капитала, а в их надежном сохранении", - заявил РИА Новости старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.
"В то же время, в условиях разгоревшихся международных торговых войн золото все еще продолжает играть роль мировых и чрезвычайных денег. Последним подобным примером представляется Венесуэла, которая по известным причинам была вынуждена распродать несколько десятков тонн золота из резервов Центробанка страны", - напомнил он.
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"Для золота негативный внешний фон всегда положителен: в конце года мы ожидаем рост цен на золото до 1600 долларов, а в краткосрочной перспективе металл стремится к 1550 долларам за унцию", - считает начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Евгений Афанасьев.
Уже сейчас стоимость металла находится на многолетнем максимуме - 1500 долларов за унцию, причем в течение третьего квартала его цена неоднократно перешагивала через этот порог. Факторы, которые к этому привели: турбулентность мирового рынка, торговые войны, инициативы импичмента президента США Дональда Трампа и геополитические конфликты, в том числе конфликт Ирана и США, будут действовать и дальше, поддерживая золото, отметил Афанасьев.
"Рост цены золота был обусловлен рисками замедления развития экономики США и неопределенностью в дальнейшей траектории ставки ФРС", - считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. Если ФРС и ведущие Центробанки мира продолжат смягчать денежно-кредитную политику, металл будет расти и дальше, согласна аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Да и в целом, по ее словам, происходящие изменения в финансовой системе мира способствуют росту покупок золота.
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