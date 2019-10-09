Эксперты: россияне не против, чтобы подростки заводили аккаунты в соцсетях

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Больше половины россиян (55%) считают, что детям можно сидеть в соцсетях в подростковом возрасте (13-17 лет), около одной пятой россиян (18%) считают, что соцсети вообще не стоит заводить, показало исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Согласно результатам, россияне считают, что разрешить ребенку завести аккаунт в соцсетях можно в возрасте 13-15 лет (26%) или 16-17 лет (29%). О более раннем разрешении на доступ к ВКонтакте или Instagram заявили лишь 13% опрошенных.

Вопрос о том, в каком возрасте ребенку можно заводить личный аккаунт в социальной сети, задавался 21 августа - 2 сентября 3 тысячам экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

С 23 августа - 2 сентября исследователи также опрашивали родителей детей 7-17 лет. Опрос также проводился во всех округах РФ, в выборку вошли по 500 родителей детей четырех возрастных групп.

Только одна пятая (20%) родителей контролирует аккаунты своих детей в возрасте 7-9 лет, зато за страницами своих 13-15 летних детей в интернете присматривает большинство (60%). С возрастом уменьшается число несовершеннолетних, которые, по словам взрослых, вовсе не интересуются соцсетями: от 46% в возрасте 7-9 лет до 3% в возрасте 16-17 лет.

Опрос также показал, что родители более склонны (28%) запретить регистрацию в соцсетях детям 7-9 лет, чем 16-17 летним подросткам (1%).