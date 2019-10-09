Милонов попросил ГП проверить школы для борьбы с пропагандой Хэллоуина

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить государственные предприятия, школы и вузы в России, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина.

"Совсем скоро нашу страну охватит "эпидемия" празднования так называемого Хэллоуина. Торговые комплексы, парки, общественные пространства и иные места будут украшаться в тематике этого чуждого русской культуре "праздника", - пишет Милонов в обращении на имя Чайки (текст есть в распоряжении РИА Новости).

Милонов считает Хэллоуин враждебным для РФ праздником, поскольку в его основе "лежит идея поклонения темным силам, духам и восхваление различного сатанизма".

"Особое беспокойство вызывает то, что главными реципиентами "праздника" станут дети, которые не в состоянии оценить нравственное наполнение действа - именно их ушлые коммерсанты будут втягивать в искусственное раздувание "праздника", подогретое влиянием западного кинематографа и массовой поп-культуры", - полагает депутат.

Как отметил парламентарий, можно предположить, что настойчивое навязывание России чуждых культурных и деструктивных элементов инспирировано "мировой закулисой", цель которой - размытие отечественного "культурного кода" с последующим растворением народа в мультикультурном котле нового мирового порядка во главе с США".

"В данной связи прошу вас провести превентивную проверку государственных предприятий, школ, вузов и иных объектов по всей стране с целью недопущения проведения празднования Хэллоуина и пропаганде вредоносных ценностей, связанных с данным действом", - говорится в обращении Милонова.

Милонов не в первый раз критикует Хэллоуин и уже призывал бороться с этим праздником. Так, в прошлом году депутат попросил министра просвещения РФ Ольгу Васильеву принять жесткие дисциплинарные меры к должностным лицам, которые организуют Хэллоуин в школах.