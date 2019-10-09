Эксперт объяснил причины повышения налоговых платежей для малого бизнеса

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Налоговые платежи для малых предприятий, которые используют специальный режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), вырастут с 2020 года из-за инфляции, но это происходило и в предыдущие годы, и не означает роста налоговой нагрузки для них, рассказал РИА Новости партнёр юридической компании Taxology Михаил Успенский.

Минэкономразвития ранее опубликовало законопроект об индексации применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов на следующий год, предложив увеличить их на 4,9%.

"Коэффициент дефлятор - это специальный механизм, позволяющий государству делать поправку на рост цен и инфляцию при расчете вмененного дохода. Последние годы он растет, и от этого растет и сумма налога, которую предприниматели на ЕНВД уплачивают в бюджет. Это гораздо более удобный способ учитывать рост цен, чем каждый раз править цифру в тексте закона", - объяснил Успенский.

Предприниматели на ЕНВД платят фиксированную сумму налога, которая не зависит от размера их выручки и без индексации реальный размер платежей снижался бы каждый год. Согласно Налоговому кодексу, рост коэффициентов-дефляторов должен учитывать изменение потребительских цен на товары и услуги в предыдущем году.

Вместе с тем, официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год в августе был понижен с 4,3% до 3,8%.