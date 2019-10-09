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РИА Новости

Россия выживет и без СНВ-3, заявил Антонов

03:01 09.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОНТЕРЕЙ, 9 окт - РИА Новости. Россия как ответственная и предсказуемая страна выживет и без СНВ-3, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы выживем и без СНВ-3. Мы ответственная страна, мы предсказуемы. Но в то же время мы найдем ответ на любые попытки подорвать стратегическую стабильность между США и Россией", - сказал он, выступая в Миддлберийском институте международных исследований.
Антонов отметил, что Москва готова обсуждать тему стратегических наступательных вооружений и с привлечением других стран, как о том говорят США, которые настаивают на подключении к этому Китая.
"Мы бы хотели видеть за столом любых многосторонних переговоров Великобританию и Францию", - добавил посол.
Анатолий Антонов
7 октября, 01:28РИА Новости
Антонов считает, что СНВ-3 надо продлевать, "как есть"
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