Россия выживет и без СНВ-3, заявил Антонов

МОНТЕРЕЙ, 9 окт - РИА Новости. Россия как ответственная и предсказуемая страна выживет и без СНВ-3, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы выживем и без СНВ-3. Мы ответственная страна, мы предсказуемы. Но в то же время мы найдем ответ на любые попытки подорвать стратегическую стабильность между США и Россией", - сказал он, выступая в Миддлберийском институте международных исследований.

Антонов отметил, что Москва готова обсуждать тему стратегических наступательных вооружений и с привлечением других стран, как о том говорят США, которые настаивают на подключении к этому Китая.