Глава Минэкономики Грузии ожидает, что Россия возобновит прямые полеты

"Надо отметить нашу толерантность и гостеприимство, которые содействовали тому, что весь этот кризис и довольно провокационный фон мы перебороли так, что не было ни малейшего инцидента, который мог быть использован для последующей провокации. Сегодня реально не существует оснований запрета на полеты, если были какие-либо сомнения по вопросу безопасности, их также не существует, поэтому, мы понимаем позитивные сигналы и у нас есть ожидания, что это решение о запрете будет пересмотрено", - заявила Туранава.