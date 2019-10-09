Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T02:39Z
https://ria.ru/20191009/1559562150.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155581/80/1555818098_0:565:2559:2004_1036x0_80_0_0_bd5efdeba792fc171f2e04694e54fe60.jpg
РИА Новости
Туризм

Глава Минэкономики Грузии ожидает, что Россия возобновит прямые полеты

02:39 09.10.2019
25304
© Depositphotos / Lina_moСамолеты грузинской авиакомпании Airzena
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
© Depositphotos / Lina_mo
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 окт – РИА Новости. Грузинская сторона ждет, что Россия отменит свое решение о запрете прямых авиарейсов, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в интервью телекомпании "Имеди".
"Надо отметить нашу толерантность и гостеприимство, которые содействовали тому, что весь этот кризис и довольно провокационный фон мы перебороли так, что не было ни малейшего инцидента, который мог быть использован для последующей провокации. Сегодня реально не существует оснований запрета на полеты, если были какие-либо сомнения по вопросу безопасности, их также не существует, поэтому, мы понимаем позитивные сигналы и у нас есть ожидания, что это решение о запрете будет пересмотрено", - заявила Туранава.
Министр рассказала, что Грузия ожидала на 20-25% рост турпотока в текущем году, а в результате июньских событий страна перенесла в июле и августе шоковый период, больше всего пострадали владельцы малого гостиничного бизнеса в регионе Аджарии, а также в крупных городах страны.
По словам Турнава, власти Грузии сумели вовремя отреагировать и разработали антикризисный план, который подразумевает оказание помощи в сфере финансов, маркетинга и логистики.
Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Самолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways
01:40Туризм
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
44106673
Обсудить 3
ТуризмРоссияГрузия
Популярные комментарии
Мы от Грузии тоже ожидаем уважительного отношения к нам и нашей стране России! Как аукнется так и откликнется!
9 октября, 06:59
Alexey Markun
1700000
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
Самолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
"Победа" оспорит запрет платной регистрации в зарубежных аэропортах
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Лента
новостей
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров
Прохоров: московская промышленность — фундамент благополучия всего города
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Ноутбук
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Киева в деле МН17
Город-курорт Саки известен соленым озером, термальными источниками и лечебной грязью
Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
Вид на Ереван
В Армении нет азербайджанских граждан для обмена с Баку, заявили в Ереване
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:29В Петербурге автомобиль насмерть сбил пешехода
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Лента новостейМолния