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РИА Новости

Эквадор передал ООН просьбу о помощи в урегулировании ситуации с протестами

02:08 09.10.2019 (обновлено: 09:15 09.10.2019)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Ivan Alvarado
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 окт - РИА Новости. Власти Эквадора передали ООН обращение о готовности принять помощь в урегулировании непростой ситуации в стране, связанной с непрекращающимися беспорядками, сообщил МИД латиноамериканской страны.
"Правительство присоединяется к призыву ООН, Епископальной конференции и других организациям, которые выступают за поиск консенсуса посредством мирного диалога. В этой связи правительство Эквадора сообщило представителю ООН в Кито о своей готовности получить поддержку ООН, которая бы способствовала возвращению к социальному миру и взаимопониманию внутри страны", - отмечается в сообщении.
Ранее представительство ООН в Эквадоре выразило обеспокоенность эскалацией насилия, которая присутствует во время протестов в последние дни в Эквадоре.
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Организация призвала "всех участников процесса поддерживать спокойствие и искать консенсус через диалог, который позволит выстроить культуру мира в Эквадоре". Также представительство ООН выразило готовность помочь участникам процесса в поиске договоренностей, которые бы защищали граждан страны.
Президент Эквадора Ленин Морено 1 октября объявил о ряде экономических реформ в стране. Социальное недовольство и протесты вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.
В течение нескольких дней страна была парализована из-за забастовки транспортных служб, начались беспорядки и стычки с полицией. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами. Манифестации в стране продолжаются.
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