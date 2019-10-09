Демократы вызвали посла США в ЕС для дачи показаний в рамках импичмента

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Три комитета палаты представителей США в рамках процедуры импичмента американскому президенту Дональду Трампу направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа велела Сондленду отказаться от посещения запланированных на вторник слушаний с демократами из палаты представителей США, ведущих расследование в рамках процедуры импичмента.

"В соответствии с запросом палаты представителей об импичменте мы направляем повестку, согласно которой вы должны явиться на показания 16 октября 2019 года... и представить документы... к 14 октября 2019 года", - говорится в заявлении, подписанном председателями трех комитетов - по разведке, иностранным делам, а также по надзору и реформам.

В конце сентября сообщалось, что три комитета палаты представителей США запросили у госсекретаря США Майка Помпео документы по Украине. Председатели комитетов также отправили отдельное письмо Помпео с уведомлением о том, что в течение следующих двух недель запланированы слушания со следующими свидетелями: с бывшим послом США на Украине Мари Йованович, со спецпредставителем госдепа США по Украине Куртом Волкером, с зампомощника госсекретаря Джорджем Кентом, с советником госдепартамента Улрихом Брехбулем и с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.