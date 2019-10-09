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РИА Новости

Демократы вызвали посла США в ЕС для дачи показаний в рамках импичмента

02:06 09.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Три комитета палаты представителей США в рамках процедуры импичмента американскому президенту Дональду Трампу направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа велела Сондленду отказаться от посещения запланированных на вторник слушаний с демократами из палаты представителей США, ведущих расследование в рамках процедуры импичмента.
"В соответствии с запросом палаты представителей об импичменте мы направляем повестку, согласно которой вы должны явиться на показания 16 октября 2019 года... и представить документы... к 14 октября 2019 года", - говорится в заявлении, подписанном председателями трех комитетов - по разведке, иностранным делам, а также по надзору и реформам.
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В конце сентября сообщалось, что три комитета палаты представителей США запросили у госсекретаря США Майка Помпео документы по Украине. Председатели комитетов также отправили отдельное письмо Помпео с уведомлением о том, что в течение следующих двух недель запланированы слушания со следующими свидетелями: с бывшим послом США на Украине Мари Йованович, со спецпредставителем госдепа США по Украине Куртом Волкером, с зампомощника госсекретаря Джорджем Кентом, с советником госдепартамента Улрихом Брехбулем и с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
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Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действующего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Позже Шокин был уволен. В августе 2017 года расследование дела относительно компании Burisma было закрыто.
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Импичмент Дональда ТрампаГордон СондлендДональд ТрампСШАВ мире
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