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РИА Новости

Мадуро заявил, что ответственность за протесты в Эквадоре лежит на МВФ

02:01 09.10.2019 (обновлено: 02:03 09.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за протесты в Эквадоре на Международный валютный фонд, прямая трансляция выступления опубликована на странице политика в Twitter.
Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что напряжённая ситуация в стране вызвана людьми извне, которые могут быть заинтересованы в политической дестабилизации страны. В частности, он не исключил, что к этому может иметь отношение и президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Протесты в Эквадоре - это ответственность Международного валютного фонда, а не правительства Венесуэлы", - заявил Мадуро, отвечая на обвинения Морено.
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