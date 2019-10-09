Мадуро заявил, что ответственность за протесты в Эквадоре лежит на МВФ

МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за протесты в Эквадоре на Международный валютный фонд, прямая трансляция выступления опубликована на странице политика в Twitter.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что напряжённая ситуация в стране вызвана людьми извне, которые могут быть заинтересованы в политической дестабилизации страны. В частности, он не исключил, что к этому может иметь отношение и президент Венесуэлы Николас Мадуро.