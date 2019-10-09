Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Киева в деле МН17

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нидерландские парламентарии поддержали требование к правительству страны расследовать роль Киева в деле о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом в Twitter сообщил депутат от Христианско-демократической партии Нидерландов Крис Ван Дам. Он отметил, что решение "было принято единогласно".

Второго октября палата представителей парламента Нидерландов заявила о намерении потребовать от правительства выяснить, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над регионом.

Реакция на инициативу нидерландских депутатов

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок ранее заявил, что "не видит оснований" для разбирательств, но не стал возражать против предложения депутатов. По его словам, сложность в том, что для этого потребуется "сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России".

Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, назвал требования нидерландских депутатов опасными для Киева. Он предположил, что при серьезном расследовании дела "много чего вскроется".

При этом посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов в интервью изданию NOS.nl сообщил, что Киеву нечего скрывать.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были гражданами Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Согласно докладу, поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно. Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.