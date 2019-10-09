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РИА Новости

Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Киева в деле МН17

02:01 09.10.2019 (обновлено: 10:47 09.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нидерландские парламентарии поддержали требование к правительству страны расследовать роль Киева в деле о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
Об этом в Twitter сообщил депутат от Христианско-демократической партии Нидерландов Крис Ван Дам. Он отметил, что решение "было принято единогласно".
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
4 октября, 08:00РИА Новости
"Наконец-то": голландский парламент расследует преступление Украины
Второго октября палата представителей парламента Нидерландов заявила о намерении потребовать от правительства выяснить, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над регионом.

Реакция на инициативу нидерландских депутатов

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок ранее заявил, что "не видит оснований" для разбирательств, но не стал возражать против предложения депутатов. По его словам, сложность в том, что для этого потребуется "сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России".
Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, назвал требования нидерландских депутатов опасными для Киева. Он предположил, что при серьезном расследовании дела "много чего вскроется".
При этом посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов в интервью изданию NOS.nl сообщил, что Киеву нечего скрывать.
Презентация доклада Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777
5 сентября, 07:20РИА Новости
Малайзия не видит достаточно оснований для обвинений России по MH17

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были гражданами Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Согласно докладу, поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно. Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.
Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing сбили с территории, которую контролировала украинская армия.
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
5 сентября, 10:00Восточный экономический форум
Премьер Малайзии: для расследования по MH17 нужен нейтральный орган
662567429
Обсудить 127
Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомДонецкая Народная РеспубликаНидерландыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Только абсолютно далекий человек может не понимать что Украина сбила боинг. И на это у нее было много причин.
9 октября, 03:00
PCProstoy Chitatel
27100005
Переобуваются, значит есть указиловка из Фашингтона!
9 октября, 03:08
Александр Закупин
21281004
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