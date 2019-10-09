В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
По ее словам, в первом полугодии доходы от туризма росли, так что в Тбилиси ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр". Однако в июле потери туриндустрии составили 57 миллионов долларов, а в августе — 56 миллионов.
Квривишвили добавила, что в сентябре турпоток несколько вырос, но это не оправдывает ожиданий руководства страны, привыкшего "видеть рост турпотока в двухзначных цифрах".
"В сентябре у нас отмечается примерно на 20 процентов сокращение туристического потока из России, это, безусловно, влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию", — отметила она.
В конце июня Тбилиси захлестнули антироссийские акции протеста, поводом для которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение митингующих вызвало то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом мероприятия занял кресло спикера парламента. В центре грузинской столицы состоялся массовый митинг, его участники попытались захватить здание парламента. Полиция применила силу, пострадали не менее 240 человек, около 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент России ввел запрет на авиасообщение с Грузией. Как позже признали власти республики, это привело к рекордному снижению туристического потока в аэропортах Тбилиси и Батуми.