В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании " Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании " Имеди ".

По ее словам, в первом полугодии доходы от туризма росли, так что в Тбилиси ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр". Однако в июле потери туриндустрии составили 57 миллионов долларов, а в августе — 56 миллионов.

Квривишвили добавила, что в сентябре турпоток несколько вырос, но это не оправдывает ожиданий руководства страны, привыкшего "видеть рост турпотока в двухзначных цифрах".

"В сентябре у нас отмечается примерно на 20 процентов сокращение туристического потока из России, это, безусловно, влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию", — отметила она.

В конце июня Тбилиси захлестнули антироссийские акции протеста, поводом для которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение митингующих вызвало то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом мероприятия занял кресло спикера парламента. В центре грузинской столицы состоялся массовый митинг, его участники попытались захватить здание парламента. Полиция применила силу, пострадали не менее 240 человек, около 300 были задержаны.