Китай потребовал от США прекратить вмешательство во внутренние дела страны

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Визовые ограничения и запреты для китайских компаний со стороны США нарушают международное право и являются вмешательством во внутренние дела государства, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.

Ранее США ввели визовые ограничения в отношении членов правительства и Компартии Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств.

"Это серьезно нарушает основные нормы, регулирующие международные отношения, является вмешательством во внутренние дела Китая и подрывает его интересы. Китай сожалеет и решительно выступает против этого", - говорится в заявлении на странице посольства в Twitter

В дипмиссии отметили, что "в Синьцзяне нет так называемой проблемы прав человека, на которую претендуют США", а обвинения со стороны США – это "просто выдуманные предлоги для вмешательства".

"Меры по борьбе с терроризмом и радикализмом в Синьцзяне направлены на искоренение питательной почвы экстремизма и терроризма. Они соответствуют китайским законам и международной практике и поддерживаются всеми 25 миллионами людей из различных этнических групп в Синьцзяне. Дела Синьцзяна – это чисто внутренние дела Китая, которые не допускают иностранного вмешательства. Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки и прекратить свое вмешательство во внутренние дела Китая", - говорится в заявлении посольства.

США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. За последние два дня США запретили экспорт американских товаров для 28 компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и компартии, которые, по данным Вашингтона, причастны к репрессиям.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.