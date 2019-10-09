Британец выиграл в лотерею рекордные для страны 190 миллионов евро

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Житель Великобритании выиграл 170 миллионов фунтов (190 миллионов евро) в лотерею EuroMillions и стал обладателем крупнейшего джекпота в стране, сообщается на сайте лотереи.

Первая лотерея EuroMillions была проведена 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.