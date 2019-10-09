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РИА Новости

Британец выиграл в лотерею рекордные для страны 190 миллионов евро

01:20 09.10.2019 (обновлено: 10:16 09.10.2019)
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© AFP 2019 / Joel SagetБилеты европейской лотереи EuroMillions
Билеты европейской лотереи EuroMillions
© AFP 2019 / Joel Saget
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Житель Великобритании выиграл 170 миллионов фунтов (190 миллионов евро) в лотерею EuroMillions и стал обладателем крупнейшего джекпота в стране, сообщается на сайте лотереи.
Победителю удалось угадать пять основных номеров и две "счастливых звезды".
Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, тогда пара из Шотландии выиграла 161 миллион фунтов.
Первая лотерея EuroMillions была проведена 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.
Лотерея
17 сентября, 17:32РИА Новости
Дважды победивший рак американец выиграл почти пять миллионов долларов
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