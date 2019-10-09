Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Это беспрецедентно, что им (республиканцам – ред.) отказали. Это нарушает основы процесса… Палата не дает права меньшинству в комитетах делать запросы", - сказал представитель Белого дома.

Он напомнил, что во время предыдущих процедур импичмента в отношении Ричарда Никсона и Билла Клинтона меньшинству в палате представителей позволяли на равных участвовать в расследовании.

"Это (лишение доступа к расследованию – ред.) гарантирует, что расследование будет однобоким, односторонним со стороны одной партии", - сказал он.

Ранее администрация США направила в палату представителей письмо, в котором формально отказалась сотрудничать с расследованием по импичменту в конгрессе.