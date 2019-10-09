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РИА Новости

Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента

01:15 09.10.2019
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"Это беспрецедентно, что им (республиканцам – ред.) отказали. Это нарушает основы процесса… Палата не дает права меньшинству в комитетах делать запросы", - сказал представитель Белого дома.
Он напомнил, что во время предыдущих процедур импичмента в отношении Ричарда Никсона и Билла Клинтона меньшинству в палате представителей позволяли на равных участвовать в расследовании.
"Это (лишение доступа к расследованию – ред.) гарантирует, что расследование будет однобоким, односторонним со стороны одной партии", - сказал он.
Ранее администрация США направила в палату представителей письмо, в котором формально отказалась сотрудничать с расследованием по импичменту в конгрессе.
Демократы в палате представителей конгресса США в конце сентября начали процедуру импичмента против Трампа, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
00:49РИА Новости
Белый дом: демократы с помощью импичмента хотят пересмотреть итоги выборов
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