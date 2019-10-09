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РИА Новости

В онкоцентре Блохина опровергли информацию о низких зарплатах медсестер

01:07 09.10.2019 (обновлено: 05:35 09.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных заработных платах медицинских сестер, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу организации.
В онкоцентре назвали ложным заявление медсестры о том, что она получает от 2 до 5 тысяч рублей. В НМИЦ уточнили, что готовы опубликовать зарплату данной медработницы, если она даст на это согласие.
В НМИЦ также подчеркнули, что средняя зарплата медицинского персонала в профильных НИИ варьируется от 39,1 тысячи до 146,5 тысячи рублей. Так, в НИИ клинической онкологии средняя зарплата медперсонала составляет 72,9 тысячи рублей, в НИИ детской онкологии и гематологии — 81,8 тысячи рублей, а в НИИ клинической и экспериментальной радиологии — 88,8 тысячи рублей.
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
4 октября, 09:43РИА Новости
Онкоцентр имени Блохина продолжит работу в штатном режиме
Ранее директор центра Иван Стилиди заявил, что зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина в июле этого года были снижены на 30 процентов, но в августе они соответствовали уровню июня.
В пресс-службе также сообщили, что заявлений об увольнении от медсестер Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина руководству не поступало.
На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. В июне детское подразделение Центра возглавила Светлана Варфоломеева.
В своем заявлении медики отметили, что новое начальство мешает их работе, назвали бытовые условия в онкоцентре "ужасными", а также пожаловались, что администрация "терроризирует" коллектив через "закрытый и несправедливый" процесс начисления зарплаты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на вмешательство Минздрава в конфликтную ситуацию, после чего ведомство направило в центр специальную комиссию.
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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Средняя зарплата.....Все мы знаем что это такое...
9 октября, 05:27
aalekseevandreyka
4810003
Был я в этом онкоцентре лет 15 назад. И вроде, з/п у медсестер была тысяч 15. Причем работали сестры из подмосковья - местные за такие деньги не работают.
9 октября, 05:32
Серый Волк
322604
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