ЛНР призвала поспособствовать прекращению обстрелов у Золотого

ЛУГАНСК, 9 окт – РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика призвала международные организации повлиять на Киев для прекращения провокаций близ участка разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле со стороны украинских силовиков района населенного пункта Золотое-5 близ участка разведения сил и средств в Донбассе.
"Мы призываем международные организации принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта на Донбассе, и выполнить намеченные на завтра мероприятия разведения сил и средств", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что Народная милиция ЛНР полностью придерживается достигнутых договорённостей о перемирии и не поддается на провокации.
Контактная группа по Донбассу договорилась начать отвод сил в Петровском и Золотом в октябре. После этого лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских силовиков.