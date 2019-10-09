ЛНР призвала поспособствовать прекращению обстрелов у Золотого

ЛУГАНСК, 9 окт – РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика призвала международные организации повлиять на Киев для прекращения провокаций близ участка разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле со стороны украинских силовиков района населенного пункта Золотое-5 близ участка разведения сил и средств в Донбассе.

"Мы призываем международные организации принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта на Донбассе, и выполнить намеченные на завтра мероприятия разведения сил и средств", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что Народная милиция ЛНР полностью придерживается достигнутых договорённостей о перемирии и не поддается на провокации.