Белый дом: демократы с помощью импичмента хотят пересмотреть итоги выборов

"Отцы-основатели (авторы конституции США — ред.) создали исключительный механизм импичмента не для того, чтобы какая-либо политическая партия могла его использовать просто потому, что опасается за свои шансы против действующего президента на следующих выборах. Решение относительно того, кто будет избран президентом в 2020 году, должен принять народ США, как и предписано конституцией", - говорится в письме.