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РИА Новости

Белый дом: демократы с помощью импичмента хотят пересмотреть итоги выборов

00:49 09.10.2019
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Демократы с помощью импичмента президенту США Дональду Трампу хотят пересмотреть итоги выборов, говорится в письме юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне лидерам Демократической партии в палате представителей.
"Недействительное "расследование по импичменту" является явной попыткой пересмотреть итоги выборов 2016 года и повлиять на выборы 2020 года", - говорится в письме.
По его заявлению, речь идет не о расследовании каких-либо действительных нарушений со стороны президента, а о явной политической стратегии демократов, которой они придерживаются как минимум с момента инаугурации Трампа.
"Отцы-основатели (авторы конституции США — ред.) создали исключительный механизм импичмента не для того, чтобы какая-либо политическая партия могла его использовать просто потому, что опасается за свои шансы против действующего президента на следующих выборах. Решение относительно того, кто будет избран президентом в 2020 году, должен принять народ США, как и предписано конституцией", - говорится в письме.
Чипполоне подтвердил в письме формальный отказ Белого дома сотрудничать с расследованием по импичменту в конгрессе.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении семьи бывшего вице-президента Джо Байдена, который претендует на пост президента в 2020 году.
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