В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли район близ участка разведения сил

ЛУГАНСК, 9 окт – РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Золотое-5 вблизи участка разведения сил и средств, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Контактная группа по Донбассу договорилась начать отвод сил в Петровском и Золотом в октябре. После этого лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских силовиков.

"Несмотря на стремления президента Украины (Владимира) Зеленского решить вооруженный конфликт на Донбассе мирным путем, командиры соединений в зоне карательной операции пытаются сорвать процесс разведения сил и средств на участке №2 "Золотое", начало которого запланировано на 9 октября. С этой целью украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР, находящихся в зоне разведения, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия", - сообщили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства республики, во вторник в 21.35 (совпадает с мск) военнослужащие 72 бригады ВС Украины подвергли обстрелу из вооружения БМП-1 и стрелкового оружия район населённого пункта Золотое-5, выпустив десять снарядов.

"Мы также не исключаем, что организаторами подобной провокации могли быть националисты, прибывшие накануне в населенном пункте Золотое-4", - уточнили в пресс-службе.