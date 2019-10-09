Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T00:31Z
https://ria.ru/20191009/1559561483.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:72:1024:648_1036x0_80_0_0_8848e5c2381ad01f5a2f92ec7d294d6f.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли район близ участка разведения сил

00:31 09.10.2019
287
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 окт – РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Золотое-5 вблизи участка разведения сил и средств, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Контактная группа по Донбассу договорилась начать отвод сил в Петровском и Золотом в октябре. После этого лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских силовиков.
"Несмотря на стремления президента Украины (Владимира) Зеленского решить вооруженный конфликт на Донбассе мирным путем, командиры соединений в зоне карательной операции пытаются сорвать процесс разведения сил и средств на участке №2 "Золотое", начало которого запланировано на 9 октября. С этой целью украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР, находящихся в зоне разведения, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия", - сообщили в пресс-службе.
По данным оборонного ведомства республики, во вторник в 21.35 (совпадает с мск) военнослужащие 72 бригады ВС Украины подвергли обстрелу из вооружения БМП-1 и стрелкового оружия район населённого пункта Золотое-5, выпустив десять снарядов.
"Мы также не исключаем, что организаторами подобной провокации могли быть националисты, прибывшие накануне в населенном пункте Золотое-4", - уточнили в пресс-службе.
Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Вчера, 16:01РИА Новости
Зеленскому предложили перенести офис президента в Золотое в Донбассе
001022
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассУкраинаВ мире
Рекомендуем
Разрушенный дом в ЛНР
ЛНР призвала поспособствовать прекращению обстрелов у Золотого
РИА
Новости
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом: демократы с помощью импичмента хотят пересмотреть итоги выборов
Боец спецназа афганской армии
Афганский спецназ задержал одного из руководителей разведки "Талибана"
Осколки от снарядов в Донбассе
Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента
новостей
Банкноты номиналом 5 долларов США
Российские экономисты не исключили нового витка торговых войн
Протесты в Эквадоре
Эквадор передал ООН просьбу о помощи в урегулировании ситуации с протестами
Мост в Луганске, опоры которого попытались подорвать неизвестные
В ЛНР назвали число раскрытых за пять лет агентов украинских спецслужб
Американские военнослужащие в Сирии
В Пентагоне объяснили, почему США вывели военных с севера Сирии
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В ДНР заявили об угрозе срыва саммита "нормандской четверки" из-за Киева
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Британский парламент завершил самую длинную сессию в своей истории
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Иран мог бы создать ядерную бомбу, но не стал делать этого, заявил Хаменеи
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Россия выживет и без СНВ-3, заявил Антонов
Президент США Дональд Трамп
Демократы вызвали посла США в ЕС для дачи показаний в рамках импичмента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:32Новак обсудил транзит газа через Украину с представителями Германии
18:32В МИД назвали условия проведения саммита в нормандском формате
18:29В Петербурге автомобиль насмерть сбил пешехода
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
Лента новостейМолния