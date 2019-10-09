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РИА Новости

В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа

00:22 09.10.2019 (обновлено: 06:40 09.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.

"Сегодня от лица президента Дональда Трампа его юрисконсульт Пэт Чиполлоне послал письмо спикеру (палаты представителей Нэнси) Пелоси и главам комитетов конгресса Энгелу, Шиффу и Каммингсу. Письмо показывает, что расследование демократов лишено каких-либо конституционных оснований и даже видимости честного подхода и элементарного соблюдения гарантий судопроизводства", - отметила Гришэм.

По ее словам, иницииаторы импичмента "нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожают представителям исполнительной власти наказанием за то, что те отстаивают свои конституционные права и прерогативы".
Все это, как подчеркнула Гришэм, нарушает конституцию, принцип верховенства права и идет вразрез с предыдущими юридическими прецедентами.
"По этим причинам от исполнительной власти нельзя ожидать участия в этом политическом театре, и она не будет в нем участвовать", - подчеркнула пресс-секретарь, .
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
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Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
По ее словам, расследование проводится "по чисто политическим причинам".
Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси в ответ предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины, которая подтвердила, что Трамп попросил Владимира Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего дело Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает, заявляя, что борется с коррупцией и считает, что ее должны расследовать в том числе власти Китая, где, по его данным, Байден-младший также получил финансовую выгоду.
Президент США Дональд Трамп
7 октября, 08:10РИА Новости
И. о. шефа аппарата Белого дома считает, что Трамп сможет выиграть выборы
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