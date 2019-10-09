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РИА Новости
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"Протон-М" с двумя зарубежными спутниками отправится в полет с Байконура

00:06 09.10.2019 (обновлено: 13:20 09.10.2019)
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© Фото : РоскосмосРакета "Протон-М"
Ракета Протон-М
© Фото : Роскосмос
Ракета "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" осуществит в среду коммерческий запуск с космодрома Байконур европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического аппарата Mission Extension Vehicle-1, сообщил Роскосмос.
Это будет 19-й российский космический пуск и 4-й для "Протона-М" в 2019 году.
На сайте госкорпорации говорится, что старт ракеты "Протон-М" с 200-й площадки Байконура намечается в 13.18 мск. Примерно через 10 минут после старта разгонный блок "Бриз-М" с двумя спутниками отделится от третьей ступени "Протона-М" на суборбитальной траектории.
Отмечается, что дальнейшее выведение космических аппаратов на целевые орбиты будет выполнено с помощью пяти включений двигателя "Бриза-М". Отделение спутника Eutelsat 5 West B от "Бриза-М" ожидается 10 октября в 4.54 мск, Mission Extension Vehicle-1 - в 5.12 мск.
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Ранее в Центре Хруничева (предприятие Роскосмоса) сообщили РИА Новости, что запуск спутников Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1 ракетой "Протон-М" будет рекордным по длительности выведения на орбиту - 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.
Старт "Протона-М" планировался на 30 сентября, но был отложен из-за проблемы, выявленной при электрических испытаниях ракеты космического назначения. Как рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, проблема была связана с интерфейсом между российской системой управления разгонного блока "Бриз-М" и электроникой космических аппаратов. По его словам, ее можно было предусмотреть, но не хватило полноты технического диалога между американскими и российскими специалистами.
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Космический аппарат Eutelsat 5 West B стартовой массой 2864 килограмма изготовлен компаниями Airbus Defence and Space и Northrop Grumman в интересах спутникового оператора Eutelsat. Планируется, что в течение 15 лет он будет работать на геостационарной орбите в точке 5 градусов западной долготы и предоставлять услуги связи на территориях Франции, Италии и Алжира.
Спутник Mission Extension Vehicle-1 стартовой массой 2326 килограммов произведен компанией Northrop Grumman в интересах своей "дочки" SpaceLogistics. Срок службы аппарата должен составить 15 лет. Предполагается, что он будет оказывать услуги по продлению "жизни" спутников. Первым таким обслуживаемым аппаратом станет Intelsat 901, чей срок службы с помощью Mission Extension Vehicle-1 будет увеличен на 5 лет.
Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services. Всего с 1996 по 2018 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, произвела 96 коммерческих пусков "Протонов".
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