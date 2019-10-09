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РИА Новости

Российские экономисты не исключили нового витка торговых войн

00:32 09.10.2019 (обновлено: 04:28 09.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5 долларов США
Банкноты номиналом 5 долларов США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5 долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Планы США продолжить введение ограничительных мер против китайских товаров, вероятность дополнительных пошлин на поставляемые в страну автомобили, а также торговые споры в сфере металлургии повышают шансы на новый виток торговой войны в мире, говорится в очередном номере мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара.
"США намерены продолжить введение ограничительных мер в отношении китайских товаров, инициировать потенциальные ограничения в отношении поставляемых автомобилей, пока не просматриваются варианты разрешения спора по металлам. А значит, совсем скоро может начаться новый виток торговой войны", - отмечается в документе.
Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они неоднократно проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга. Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне. В центре внимания представителей двух стран будут интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство. С американской стороны в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Что касается других стран, в марте 2018 года президент США подписал указы о повышении ставок таможенных пошлин на сталь и алюминий, а в мае 2018 года министерство торговли США инициировало расследование в отношении импортируемых автомобилей и деталей по тому же разделу закона "О расширении торговли", что использовался для введения дополнительных пошлин на сталь и алюминий, напоминают экономисты.
"Результаты расследования еще не опубликованы, однако, согласно предварительным данным, они могут привести к повышению тарифов на 25 процентных пунктов в отношении импортных автомобилей и деталей для них. От будущих ограничений пока избавлены только Мексика и Канада. Ожидается, что под ударом потенциальных мер окажутся прежде всего производители из ЕС и Японии. Пока введение дополнительных пошлин отложено", - говорится в документе.
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