Российские экономисты не исключили нового витка торговых войн

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Планы США продолжить введение ограничительных мер против китайских товаров, вероятность дополнительных пошлин на поставляемые в страну автомобили, а также торговые споры в сфере металлургии повышают шансы на новый виток торговой войны в мире, говорится в очередном номере мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара.

"США намерены продолжить введение ограничительных мер в отношении китайских товаров, инициировать потенциальные ограничения в отношении поставляемых автомобилей, пока не просматриваются варианты разрешения спора по металлам. А значит, совсем скоро может начаться новый виток торговой войны", - отмечается в документе.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они неоднократно проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга. Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне. В центре внимания представителей двух стран будут интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство. С американской стороны в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Что касается других стран, в марте 2018 года президент США подписал указы о повышении ставок таможенных пошлин на сталь и алюминий, а в мае 2018 года министерство торговли США инициировало расследование в отношении импортируемых автомобилей и деталей по тому же разделу закона "О расширении торговли", что использовался для введения дополнительных пошлин на сталь и алюминий, напоминают экономисты.