Воспоминания "пациентов" Кашпировского: "На самом деле было больно"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Ровно тридцать лет назад советское телевидение показало первый сеанс Анатолия Кашпировского. "Чудо-врач", на глазах у всех избавлявший людей от недугов, тут же стал самым популярным человеком в стране. Как советские граждане прильнули к экранам, лечили болячки и вместе с психотерапевтом переживали перестройку, вспоминает РИА Новости.

Приказ встать и идти

Женщина на костылях пытается доковылять до сцены, но останавливается в метре от нее и не решается подняться.

— Почему вы с костылями? — спрашивает человек, расположившийся за столом прямо на подмостках сцены.

Коротко стриженый брюнет спортивного телосложения в деловом костюме уверенно общается с аудиторией и отдает ей приказы. Сиплый голос, пожалуй, единственное, что выдает его возраст.

— А ну прошлась! Побежала! — командует он.

— У меня повреждено восемь позвонков, а три позвонка зацементированы, — успевает прокричать женщина, но отбрасывает костыли и стремительно бежит на сцену.

Зрители, затаив дыхание, следят за "чудесным исцелением". Кто-то плачет, кто-то смеется. В конце сеанса, словно по команде, все вскакивают с мест и бросаются к жгучему брюнету.

— Дотронуться! Позвольте до вас дотронуться, — раздается со всех сторон, но громкая музыка заглушает просьбы.

Люди толкают другу друга, пытаясь дотронуться до "целителя". Его лицо смягчается, он протягивает к ним руки.

— За несколько дней Анатолий Михайлович троих избавил от палочек и костылей, — вырывается у одной из зрительниц.

— Что и говорить? Кашпировский держит марку! — откликается другая.

Обе пытаются дотянуться до "чудо-врача" и исчезают в толпе.

— В 1989 году вы избавили мою маму от грыжи, а сейчас спасли меня от инвалидности, — кричит "исцеленная" и кланяется всесоюзному психотерапевту.

Кашпировский счастлив. Прошло тридцать лет, но в бывших республиках Советского Союза его помнят и ждут. Именно эта сценка разыгралась в одном из провинциальных театров Казахстана, но примерно так происходит везде, где появляется "целитель".

© РИА Новости / Игорь Костин Женщина танцует на сцене во время лечебного сеанса врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского © РИА Новости / Игорь Костин Женщина танцует на сцене во время лечебного сеанса врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского

"Одуреть от свободы"

Всесоюзная слава и народная любовь пришли к врачу-психотерапевту после того, как по телевидению показали цикл его "целительных сеансов". Первая передача вышла в эфир 9 октября 1989 года и сразу покорила советских граждан.

Обычно в прайм-тайм центральные телеканалы транслировали набившие оскомину заседания народных депутатов СССР. Но в разгаре была горбачевская перестройка и смотреть съезды было необязательно. К тому же советская аудитория, уже вкусившая романтику зарубежных "мыльных опер", жаждала телевизионных экспериментов.

Кашпировский, который перед объективами телекамер якобы излечивал миллионы граждан от различных недугов, пришелся очень кстати. Перед каждым эфиром страна замирала в ожидании новых чудес.

"Надежды на перестройку в конце восьмидесятых меркли. В магазинах — хоть шаром покати. Казалось, страна сваливается в бездну, но при этом продолжает спать. И тут Кашпировский, который обещает победить все плохое. Многие поверили, что чудо возможно. А с ним — и воскрешение угасающего Союза", — рассказывает РИА Новости жительница Пскова Мария Бондарева, не раз бывавшая на сеансах психотерапевта.

"Готовиться к программе Кашпировского мы начали с самого утра. Перед телевизором ставили банки с водой. Болячки на теле прикладывали прямо к экрану. Мой сын так избавился от энуреза, хотя все врачи не верили в излечение", — признается агентству жительница Казани Адиля Матвеева.

© РИА Новости / Юрий Простяков Украинская ССР. Пациенты во время сеансов советского психотерапевта Анатолия Михайловича Кашпировского смеются под гипнозом © РИА Новости / Юрий Простяков Украинская ССР. Пациенты во время сеансов советского психотерапевта Анатолия Михайловича Кашпировского смеются под гипнозом

Прославившись, психотерапевт принялся гастролировать по всей стране. Куда бы ни приехал, везде собирал аншлаги. Власти ему не препятствовали. Наоборот, в Кашпировском видели средство снизить социально-политическое и экономическое напряжение, которое накапливалось по мере реализации реформ Горбачева.

"В период величайшей политизации и раздражения мы пустили в эфир целый ряд программ, направленных на утешение. Среди них были и телесеансы Кашпировского. Но очень скоро от них пришлось отказаться, поскольку это было прохиндейство чистой воды", — вспоминал позже председатель Гостелерадио СССР Михаил Ненашев.

Журналист Виктор Хамраев в 1989 году следил за деятельностью "всесоюзного целителя". Он открыто называет Кашпировского "психиатром-аферистом" с навыками гипноза.

"В горбачевскую перестройку советские граждане одурели от свалившейся свободы. Жизнь с каждым годом становилась хуже и хуже. Как раз в этот период появился Кашпировский и вышел сериал "Рабыня Изаура", породившие в обществе психоз. Они на время усыпили недовольство народа. При этом массовое сознание советских людей избавилось от привычки выглядеть на людях непременно образованными и интеллигентными", — поделился своим мнением с РИА Новости Хамраев.

Феномен всенародной любви к телепату профессиональный психолог Ростислав Прокопишин связывает с бытовыми трудностями, которые обрушились в конце восьмидесятых на советских граждан.

"Кашпировский открыл ящик Пандоры. Психика в периоды перемен неустойчива и нуждается в поддержке. На место Кашпировского можно посадить любого актера, и аудитория нафантазирует, что он избавил их от проблем", — пояснил РИА Новости Прокипишин.

"Если бы не Кашпировский, кто его знает, пережили бы советские люди перемены, которые снежным комом неслись на них", — рассуждает жительница Алма-Аты Людмила Федотова. Она убеждена, что психотерапевт помог ей справиться со многими недугами.

© РИА Новости / Юрий Простяков Пациент во время сеансов советского психотерапевта Анатолия Михайловича Кашпировского впадает в гипнотический сон © РИА Новости / Юрий Простяков Пациент во время сеансов советского психотерапевта Анатолия Михайловича Кашпировского впадает в гипнотический сон

Явление Кашпировского народу

"Чудо-врач" всегда подчеркивал, что имеет медицинское образование. Он окончил Винницкий медицинский институт по специальности "психотерапия" и почти четверть века проработал в психиатрической больнице.

Главного конкурента Алана Чумака, который тоже лечил через телеэкраны, Кашпировский считал "неучем" и "шарлатаном". Он апеллировал к тому, что человек с образованием журналиста не может называть себя экстрасенсом.

"Чумак никакой не целитель. Я создал его своим умом. А телевидение сделало из него бизнес", — не раз говорил психотерапевт, отмечая, что не брал деньги за свои сеансы.

Кашпировский признавал, что попал в телевизор благодаря перестройке, которая происходила и в советской журналистике. Его путевкой на большой экран стала программа "Взгляд", изменившая представление советских граждан о стране и самих себе.

"Я часто выступал на разных площадках в Москве. И однажды ко мне подошел мужчина и говорит: "А вы могли бы ваши идеи осуществить по телевидению?" Это был Владислав Листьев. Я говорю: "Могу". Мы познакомились. Он свел меня с редактором программы "Взгляд", — рассказывал в одном из интервью Кашпировский.

После эфира "Взгляда" психотерапевта начали узнавать на улицах. Впору было создавать собственное шоу, тем более что желающих в нем поучаствовать было хоть отбавляй.

"Я знаю, чего вы ждете от меня. И вы это получите. Даже больше, чем ожидали", — обращался к зрителям Кашпировский и передавал им слово.

"Вы спасли меня от опухоли", — говорил в микрофон мужчина из зала, откуда велась телетрансляция. "Позвоночная грыжа прошла благодаря вам", — радовалась женщина.

Список "волшебных исцелений" казался бесконечным. Лейкоз, гипертония, лишний вес, кариес, аллергия, храп, бессонница — от всех этих недугов Кашпировский якобы избавлял в прямом эфире, находясь даже за тысячи километров от пациента.

В 1991-м психотерапевт выступил в штаб-квартире ООН и предложил использовать свою методику в борьбе со СПИДом и последствиями радиации. Мировые политики внимательно слушали Кашпировского, видя в нем еще один признак демократических преобразований СССР.

Когда в 1993 году Кашпировского избрали депутатом Госдумы от партии ЛДПР, российские граждане тоже восприняли это как признак обновления страны. Впрочем, народным избранником "чудо-врач" побыл всего два года, а потом переехал в США.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Анатолий Кашпировский, депутат Госдумы Российской Федерации от фракции ЛДПР © РИА Новости / Владимир Федоренко Анатолий Кашпировский, депутат Госдумы Российской Федерации от фракции ЛДПР

"Предприимчивый волшебник"

Никто толком не мог объяснить, почему на сцене во время сеансов психотерапевта люди падали, начинали танцевать и засыпали. Но вместо того чтобы разобрать происходящее со специалистами, журналисты писали о "сверхспособностях сверхчеловека".

Даже некоторые ученые верили в уникальность так называемой методики Кашпировского — "обезболивание на расстоянии". Люди без наркоза, но под гипнозом ложились на операцию.

Первой на "гипнотическое обезболивание" согласилась жительница Киева Любовь Грабовская — у нее была непереносимость к анестезирующим препаратам. Прямую трансляцию вели журналисты "Взгляда", а "чудо-врач" контролировал пациентку из московской студии. Та не проронила ни звука.

Позже хирурги все же признались, что ввели Грабовской небольшую дозу наркоза. Сама пациентка высказалась лишь много лет спустя. Она призналась, что ей было больно, но из-за направленных на нее камер терпеливо молчала.

Способность человеческого организма выносить сильную боль психолог Ростислав Прокипишин объясняет "состоянием внушений анальгезии".

"Человеку на самом деле больно. Но под воздействием нестандартных обстоятельств — в случае Грабовской прямой эфир по телевидению — мозг начинает по-другому реагировать. Боль воспринимается как нормальное или даже приятное ощущение и притупляется. То есть вопрос в том, как организм интерпретирует поступивший болевой сигнал", — говорит психолог.

Доктор медицинских наук, травматолог-ортопед Алексей Канаев не верит и в то, что за пару минут гипноза человек может избавиться от костылей.

"Если у больного повреждена опорно-костная или хрящевая ткань, без медицинского вмешательства выздоровление невозможно. Пациенты, которые на сеансах Кашпировского выбрасывали костыли или вставали с инвалидных колясок, ни до, ни после не показывали заключения врачей. Это профанация", — утверждает он.

© РИА Новости / Сергей Киврин Пациентка Любовь Грабовская во время операции, на экране монитора врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский © РИА Новости / Сергей Киврин Пациентка Любовь Грабовская во время операции, на экране монитора врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский

Восстановление позвоночной травмы, по словам Канаева, — сложный процесс, продолжающийся от нескольких месяцев до нескольких лет.

"Например, реабилитация после операции по замене сустава — это минимум два месяца. Что уж говорить о проблемах с позвоночником. Ну не может больной человек на костылях бросить их и сразу побежать", — негодует медик.

Не верит Кашпировскому и автор методики лечения позвоночника — кинезитерапии — доктор медицинских наук Сергей Бубновский. "Чудо-гипнотизера" он считает предприимчивым человеком, который умело играет на страхах людей.

"Не исключаю, что гипноз может снизить чувствительность и человек с травмой выполнит то, что ему не под силу. Но действие гипноза ограничено. К тому же если пациенты с артрозами и артритами внезапно начинают бегать, то после проблемы только обострятся", — сообщил РИА Новости Бубновский.

© Фото : с официального сайта Анатолия Кашпировского Выступление Анатолия Кашпировского в Красноярске © Фото : с официального сайта Анатолия Кашпировского Выступление Анатолия Кашпировского в Красноярске

Секрет долголетия

В августе Кашпировский отметил 80-летие. Но пенсионером он себя не ощущает. Каждый день занимается физкультурой. "На пресс по-прежнему катаю колесо. Катаю его не с колен, а с носков", — не без хвастовства отмечает "чудо-врач".

Гордится психотерапевт и тем, что в свои восемьдесят у него нет ни одного седого волоса, а лицо без морщин. И считает себя образцом для подражания.

Он верит, что при помощи телеэфиров излечил десять миллионов советских граждан от множества недугов. Единственное, жалеет, что в 1989 году состоялось всего шесть сеансов, ведь "Поле чудес" до сих пор идет и Андрей Малахов сидит годами".

© Фото : с официального сайта Анатолия Кашпировского Выступление Анатолия Кашпировского в Красноярске © Фото : с официального сайта Анатолия Кашпировского Выступление Анатолия Кашпировского в Красноярске

График выступлений расписан до конца года. Осенний тур Кашпировского — Тараз, Уральск, Нур-Султан, Москва. Стоимость билетов — от одной до восьми тысяч рублей. В кассах РИА Новости заверили, что на ноябрьские сеансы писхотерапевта в Москве билеты почти раскуплены.