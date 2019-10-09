Создатель "Игры престолов" клонирует Смита, Аллен возвращается. Кино недели

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Сценарист и продюсер "Игры престолов" заставил Уилла Смита сражаться с собственным клоном в "Гемини". Вуди Аллен возвращается в Нью-Йорк в компании с Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг. Люпита Нионго в желтом платье спасает своих учеников от нашествия зомби, а Сарик Андреасян отправит Дмитрия Нагиева в Мексику, чтобы приструнить трех легкомысленных отпускников. О том, что показывают в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Два Уилла Смита познают самого себя

Обладатель "Оскара" Энг Ли, один из создателей "Игры престолов" Дэвид Бениофф и продюсер Джерри Брукхаймер клонировали Уилла Смита в "Гемини".

Таинственный оперативник следит за киллером Генри Броганом. Кто он? Почему он знает каждый его шаг наперед? Вот тут начинаются чудеса. Фильм снимали на рекордной скорости 120 кадров в секунду в формате 3D+ и разрешении 4К. Поэтому когда старый Смит встречает молодого, веришь, что 25-летнего Брогана создал бывший босс героя, чтобы он победил сам себя.

"Звучит сложновато, но означает это одно: зрители окажутся в самом эпицентре экшена вместе с актерами", — отмечает супервайзер по визуальным эффектам Билл Вестенхофер.

Авторы ленты уверяют, что младший Смит — полностью цифровой персонаж.

"Мы не только смогли увидеть молодого и взрослого Уилла Смита вместе на одном экране, но и получили возможность прожить эту историю на уровне глубочайшего погружения, — приводят слова режиссера прокатчики. — Я смог поработать сразу с двумя Уиллами Смитами: необычайно опытным и восторженно искренним. По моему мнению, это наилучшие проявления Уилла, и вместе они дают совершенно волшебный эффект".

Вуди Аллен — идеален?

Вуди Аллену, несмотря на секс-скандал , в "Дождливом дне в Нью-Йорке" удалось собрать звезд — от Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг до Джуда Лоу и Лива Шрайбера. Он вернулся, чтобы вновь спеть оду любимому городу.

© Кинокомпания "Вольга" Селена Гомес и Вуди Аллен на съемках фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" 1 из 7 Селена Гомес и Вуди Аллен на съемках фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" © Кинокомпания "Вольга" Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" 2 из 7 Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" © Кинокомпания "Вольга" Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке" 3 из 7 Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" © Кинокомпания "Вольга" Селена Гомес и Тимоти Шаламе в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке" 4 из 7 Селена Гомес и Тимоти Шаламе в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" © Кинокомпания "Вольга" Тимоти Шаламе в сцене из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" 5 из 7 Тимоти Шаламе в сцене из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" © Кинокомпания "Вольга" Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" 6 из 7 Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" © Кинокомпания "Вольга" Эль Фаннинг в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке" 7 из 7 Эль Фаннинг в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" 1 из 7 Селена Гомес и Вуди Аллен на съемках фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" 2 из 7 Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" 3 из 7 Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" 4 из 7 Селена Гомес и Тимоти Шаламе в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" 5 из 7 Тимоти Шаламе в сцене из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" 6 из 7 Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга" 7 из 7 Эль Фаннинг в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке" © Кинокомпания "Вольга"

Гэстби Уэллс (Шаламе) родился в состоятельной семье в Нью-Йорке, его возлюбленная Эшли (Фаннинг) — из небольшого городка в Аризоне. И вот девушку отправляют в Нью-Йорк взять интервью у известного режиссера Ролана Полларда (Шрайбер), и пара вместе приезжает на уик-энд. Но обычный дождливый день переворачивает все планы с ног на голову. Как это бывает, суета мегаполиса вносит свои коррективы — и герои узнают о себе много нового.

Аллен с присущей ему аккуратностью создает уютный для персонажей замкнутый мирок, где имя главного героя Гэтсби отсылает нас к одноименному роману Фитцджеральда, а имя "разлучника" Ролана Полларда — почти анаграмма Романа Полански.

Хотя картина два года ждала выхода на экран, смотрится она органично, ведь Аллен рассказывает о любви и вечных человеческих переживаниях.

Самая лучшая учительница

Оскароносная Люпита Нионго играет учительницу в желтом платье, которая спасает учеников от зомби в хоррор-комедии "Маленькие чудовища" режиссера Абе Форсайта.

Преподавательница начальных классов мисс Кэролайн (Нионго) в компании музыканта Дэйва (Александр Инглэнд) везет группу детей за город на экскурсию, где вдруг происходит вспышка зомби-вируса. Чтобы выжить и уберечь подопечных, а еще не травмировать детскую психику, учительница убеждает малышей, что зомби и их страшные дела ненастоящие, а все происходящее — просто игра. Странная, но веселая. Поэтому школьникам предстоит играть в салочки и убегать от монстров или лупить их лопатками из песочницы, а мисс Кэролайн — использовать более весомые аргументы в виде железных лопат и садовых вил.

Смешно. Уровень абсурда зашкаливает. Устрашающе, но забавно.

В джазе не только девушки

© "Планета информ" Кадр из фильма "Девушки бывают разные" 1 из 3 Кадр из фильма "Девушки бывают разные" © "Планета информ" © "Планета информ" Роман Попов и Владимир Яглыч в фильме "Девушки бывают разные" 2 из 3 Роман Попов и Владимир Яглыч в фильме "Девушки бывают разные" © "Планета информ" © "Планета информ" Сцена из фильма "Девушки бывают разные" 3 из 3 Сцена из фильма "Девушки бывают разные" © "Планета информ" 1 из 3 Кадр из фильма "Девушки бывают разные" © "Планета информ" 2 из 3 Роман Попов и Владимир Яглыч в фильме "Девушки бывают разные" © "Планета информ" 3 из 3 Сцена из фильма "Девушки бывают разные" © "Планета информ"

Режиссер Сарик Андреасян переключился на свою вторую любимую после боевиков тему — отношения мужчин и женщин.

В комедии "Девушки бывают разные" трое друзей (Роман Попов, Дмитрий Власкин, Артем Сучков) отправляются в Мексику кататься на серфах и отрываться. В итоге — в лучших традициях "Мальчишника в Вегасе" — с трудом проснувшись наутро, герои обнаруживают себя посреди пляжа, совершенно не представляя, что произошло накануне. Быстро выясняется, что молодые люди помешали международному криминальному авторитету, который теперь хочет их убить.