Создатель "Игры престолов" клонирует Смита, Аллен возвращается. Кино недели

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Сценарист и продюсер "Игры престолов" заставил Уилла Смита сражаться с собственным клоном в "Гемини". Вуди Аллен возвращается в Нью-Йорк в компании с Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг. Люпита Нионго в желтом платье спасает своих учеников от нашествия зомби, а Сарик Андреасян отправит Дмитрия Нагиева в Мексику, чтобы приструнить трех легкомысленных отпускников. О том, что показывают в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.
Два Уилла Смита познают самого себя
Обладатель "Оскара" Энг Ли, один из создателей "Игры престолов" Дэвид Бениофф и продюсер Джерри Брукхаймер клонировали Уилла Смита в "Гемини".
Таинственный оперативник следит за киллером Генри Броганом. Кто он? Почему он знает каждый его шаг наперед? Вот тут начинаются чудеса. Фильм снимали на рекордной скорости 120 кадров в секунду в формате 3D+ и разрешении 4К. Поэтому когда старый Смит встречает молодого, веришь, что 25-летнего Брогана создал бывший босс героя, чтобы он победил сам себя.
"Звучит сложновато, но означает это одно: зрители окажутся в самом эпицентре экшена вместе с актерами", — отмечает супервайзер по визуальным эффектам Билл Вестенхофер.
Авторы ленты уверяют, что младший Смит — полностью цифровой персонаж.
"Мы не только смогли увидеть молодого и взрослого Уилла Смита вместе на одном экране, но и получили возможность прожить эту историю на уровне глубочайшего погружения, — приводят слова режиссера прокатчики. — Я смог поработать сразу с двумя Уиллами Смитами: необычайно опытным и восторженно искренним. По моему мнению, это наилучшие проявления Уилла, и вместе они дают совершенно волшебный эффект".
Вуди Аллен — идеален?
Вуди Аллену, несмотря на секс-скандал, в "Дождливом дне в Нью-Йорке" удалось собрать звезд — от Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг до Джуда Лоу и Лива Шрайбера. Он вернулся, чтобы вновь спеть оду любимому городу.
Гэстби Уэллс (Шаламе) родился в состоятельной семье в Нью-Йорке, его возлюбленная Эшли (Фаннинг) — из небольшого городка в Аризоне. И вот девушку отправляют в Нью-Йорк взять интервью у известного режиссера Ролана Полларда (Шрайбер), и пара вместе приезжает на уик-энд. Но обычный дождливый день переворачивает все планы с ног на голову. Как это бывает, суета мегаполиса вносит свои коррективы — и герои узнают о себе много нового.
Аллен с присущей ему аккуратностью создает уютный для персонажей замкнутый мирок, где имя главного героя Гэтсби отсылает нас к одноименному роману Фитцджеральда, а имя "разлучника" Ролана Полларда — почти анаграмма Романа Полански.
Хотя картина два года ждала выхода на экран, смотрится она органично, ведь Аллен рассказывает о любви и вечных человеческих переживаниях.
Самая лучшая учительница
Оскароносная Люпита Нионго играет учительницу в желтом платье, которая спасает учеников от зомби в хоррор-комедии "Маленькие чудовища" режиссера Абе Форсайта.
Преподавательница начальных классов мисс Кэролайн (Нионго) в компании музыканта Дэйва (Александр Инглэнд) везет группу детей за город на экскурсию, где вдруг происходит вспышка зомби-вируса. Чтобы выжить и уберечь подопечных, а еще не травмировать детскую психику, учительница убеждает малышей, что зомби и их страшные дела ненастоящие, а все происходящее — просто игра. Странная, но веселая. Поэтому школьникам предстоит играть в салочки и убегать от монстров или лупить их лопатками из песочницы, а мисс Кэролайн — использовать более весомые аргументы в виде железных лопат и садовых вил.
Смешно. Уровень абсурда зашкаливает. Устрашающе, но забавно.
Режиссер Сарик Андреасян переключился на свою вторую любимую после боевиков тему — отношения мужчин и женщин.
В комедии "Девушки бывают разные" трое друзей (Роман Попов, Дмитрий Власкин, Артем Сучков) отправляются в Мексику кататься на серфах и отрываться. В итоге — в лучших традициях "Мальчишника в Вегасе" — с трудом проснувшись наутро, герои обнаруживают себя посреди пляжа, совершенно не представляя, что произошло накануне. Быстро выясняется, что молодые люди помешали международному криминальному авторитету, который теперь хочет их убить.
Несмотря на избитую тему и иногда грубоватые шутки, антураж (океан и золотой песок) и актерский состав (плюс Дмитрий Нагиев и Владимир Яглыч) спасают ситуацию.
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