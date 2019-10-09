Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T17:22Z
https://ria.ru/20191009/1559554782.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155959/30/1559593093_0:0:2512:1414_1036x0_80_0_0_af493b62453b08794794798128c7084e.jpg
РИА Новости
Культура

Создатель "Игры престолов" клонирует Смита, Аллен возвращается. Кино недели

08:00 09.10.2019 (обновлено: 17:22 09.10.2019)
1069
© Alibaba Pictures (2019)Фильм "Гемини"
Фильм Гемини
© Alibaba Pictures (2019)
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Сценарист и продюсер "Игры престолов" заставил Уилла Смита сражаться с собственным клоном в "Гемини". Вуди Аллен возвращается в Нью-Йорк в компании с Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг. Люпита Нионго в желтом платье спасает своих учеников от нашествия зомби, а Сарик Андреасян отправит Дмитрия Нагиева в Мексику, чтобы приструнить трех легкомысленных отпускников. О том, что показывают в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Два Уилла Смита познают самого себя

Обладатель "Оскара" Энг Ли, один из создателей "Игры престолов" Дэвид Бениофф и продюсер Джерри Брукхаймер клонировали Уилла Смита в "Гемини".
Таинственный оперативник следит за киллером Генри Броганом. Кто он? Почему он знает каждый его шаг наперед? Вот тут начинаются чудеса. Фильм снимали на рекордной скорости 120 кадров в секунду в формате 3D+ и разрешении 4К. Поэтому когда старый Смит встречает молодого, веришь, что 25-летнего Брогана создал бывший босс героя, чтобы он победил сам себя.
"Звучит сложновато, но означает это одно: зрители окажутся в самом эпицентре экшена вместе с актерами", — отмечает супервайзер по визуальным эффектам Билл Вестенхофер.
Авторы ленты уверяют, что младший Смит — полностью цифровой персонаж.

"Мы не только смогли увидеть молодого и взрослого Уилла Смита вместе на одном экране, но и получили возможность прожить эту историю на уровне глубочайшего погружения, — приводят слова режиссера прокатчики. — Я смог поработать сразу с двумя Уиллами Смитами: необычайно опытным и восторженно искренним. По моему мнению, это наилучшие проявления Уилла, и вместе они дают совершенно волшебный эффект".

Вуди Аллен — идеален?

Вуди Аллену, несмотря на секс-скандал, в "Дождливом дне в Нью-Йорке" удалось собрать звезд — от Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг до Джуда Лоу и Лива Шрайбера. Он вернулся, чтобы вновь спеть оду любимому городу.
© Кинокомпания "Вольга"

Селена Гомес и Вуди Аллен на съемках фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

Кадр из фильма Дождливый день в Нью-Йорке
1 из 7

Селена Гомес и Вуди Аллен на съемках фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

© Кинокомпания "Вольга"
© Кинокомпания "Вольга"Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"
Кадр из фильма Дождливый день в Нью-Йорке
2 из 7
Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"
© Кинокомпания "Вольга"
© Кинокомпания "Вольга"

Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке"

Кадр из фильма Дождливый день в Нью-Йорке
3 из 7

Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке"

© Кинокомпания "Вольга"
© Кинокомпания "Вольга"

Селена Гомес и Тимоти Шаламе в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке"

Кадр из фильма Дождливый день в Нью-Йорке
4 из 7

Селена Гомес и Тимоти Шаламе в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке"

© Кинокомпания "Вольга"
© Кинокомпания "Вольга"

Тимоти Шаламе в сцене из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

Кадр из фильма Дождливый день в Нью-Йорке
5 из 7

Тимоти Шаламе в сцене из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

© Кинокомпания "Вольга"
© Кинокомпания "Вольга"Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"
Кадр из фильма Дождливый день в Нью-Йорке
6 из 7
Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"
© Кинокомпания "Вольга"
© Кинокомпания "Вольга"

Эль Фаннинг в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке"

Кадр из фильма Дождливый день в Нью-Йорке
7 из 7

Эль Фаннинг в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке"

© Кинокомпания "Вольга"
1 из 7

Селена Гомес и Вуди Аллен на съемках фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

© Кинокомпания "Вольга"
2 из 7
Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"
© Кинокомпания "Вольга"
3 из 7

Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке"

© Кинокомпания "Вольга"
4 из 7

Селена Гомес и Тимоти Шаламе в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке"

© Кинокомпания "Вольга"
5 из 7

Тимоти Шаламе в сцене из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

© Кинокомпания "Вольга"
6 из 7
Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"
© Кинокомпания "Вольга"
7 из 7

Эль Фаннинг в фильме "Дождливый день в Нью-Йорке"

© Кинокомпания "Вольга"
Гэстби Уэллс (Шаламе) родился в состоятельной семье в Нью-Йорке, его возлюбленная Эшли (Фаннинг) — из небольшого городка в Аризоне. И вот девушку отправляют в Нью-Йорк взять интервью у известного режиссера Ролана Полларда (Шрайбер), и пара вместе приезжает на уик-энд. Но обычный дождливый день переворачивает все планы с ног на голову. Как это бывает, суета мегаполиса вносит свои коррективы — и герои узнают о себе много нового.
Аллен с присущей ему аккуратностью создает уютный для персонажей замкнутый мирок, где имя главного героя Гэтсби отсылает нас к одноименному роману Фитцджеральда, а имя "разлучника" Ролана Полларда — почти анаграмма Романа Полански.
Хотя картина два года ждала выхода на экран, смотрится она органично, ведь Аллен рассказывает о любви и вечных человеческих переживаниях.

Самая лучшая учительница

Оскароносная Люпита Нионго играет учительницу в желтом платье, которая спасает учеников от зомби в хоррор-комедии "Маленькие чудовища" режиссера Абе Форсайта.
Преподавательница начальных классов мисс Кэролайн (Нионго) в компании музыканта Дэйва (Александр Инглэнд) везет группу детей за город на экскурсию, где вдруг происходит вспышка зомби-вируса. Чтобы выжить и уберечь подопечных, а еще не травмировать детскую психику, учительница убеждает малышей, что зомби и их страшные дела ненастоящие, а все происходящее — просто игра. Странная, но веселая. Поэтому школьникам предстоит играть в салочки и убегать от монстров или лупить их лопатками из песочницы, а мисс Кэролайн — использовать более весомые аргументы в виде железных лопат и садовых вил.
Смешно. Уровень абсурда зашкаливает. Устрашающе, но забавно.

В джазе не только девушки

© "Планета информ"Кадр из фильма "Девушки бывают разные"
Кадр из фильма Девушки бывают разные
1 из 3
Кадр из фильма "Девушки бывают разные"
© "Планета информ"
© "Планета информ"

Роман Попов и Владимир Яглыч в фильме "Девушки бывают разные"

Кадр из фильма Девушки бывают разные
2 из 3

Роман Попов и Владимир Яглыч в фильме "Девушки бывают разные"

© "Планета информ"
© "Планета информ"

Сцена из фильма "Девушки бывают разные"

Кадр из фильма Девушки бывают разные
3 из 3

Сцена из фильма "Девушки бывают разные"

© "Планета информ"
1 из 3
Кадр из фильма "Девушки бывают разные"
© "Планета информ"
2 из 3

Роман Попов и Владимир Яглыч в фильме "Девушки бывают разные"

© "Планета информ"
3 из 3

Сцена из фильма "Девушки бывают разные"

© "Планета информ"
Режиссер Сарик Андреасян переключился на свою вторую любимую после боевиков тему — отношения мужчин и женщин.
В комедии "Девушки бывают разные" трое друзей (Роман Попов, Дмитрий Власкин, Артем Сучков) отправляются в Мексику кататься на серфах и отрываться. В итоге — в лучших традициях "Мальчишника в Вегасе" — с трудом проснувшись наутро, герои обнаруживают себя посреди пляжа, совершенно не представляя, что произошло накануне. Быстро выясняется, что молодые люди помешали международному криминальному авторитету, который теперь хочет их убить.
Несмотря на избитую тему и иногда грубоватые шутки, антураж (океан и золотой песок) и актерский состав (плюс Дмитрий Нагиев и Владимир Яглыч) спасают ситуацию.
Кадр из фильма Операция Колибри
3 октября, 08:00Культура
Жители Готэм-Сити, Сальма Хайек с голубыми волосами. Лучшее кино недели
402010
КультураРоман Попов (актер)Сарик АндреасянЛюпита НионгоУилл СмитДмитрий НагиевДжуд ЛоуВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)Москва
Рекомендуем
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
РИА
Новости
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Почему США уничтожают свой трофей холодной войны
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Лента
новостей
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Затопленная водами Угличского водохранилища колокольня Никольского собора
"Там просто не выживали": что осталось от "русской Атлантиды"
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Дамиру грозило до 20 лет лишения свободы, но он отделался лишь принудительными работами
Приговор особой мягкости. В Татарстане суд оставил на свободе педофила
Нурлан Сабуров во время интервью Юрию Дудю
Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
Кадры из видео из группы Подслушано в Муроме
"Они так развлекаются". В Муроме банда подростков избила мужчину
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США
Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Писатель Дмитрий Глуховский
Дмитрий Глуховский: фанаты "Метро 2033" не простят ошибок создателям фильма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Депутатам порекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
Лента новостейМолния