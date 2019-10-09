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РИА Новости

Приговор особой мягкости. В Татарстане суд оставил на свободе педофила

08:00 09.10.2019 (обновлено: 17:13 09.10.2019)
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© Фото : предоставлено матерью пострадавшей девочкиДамиру грозило до 20 лет лишения свободы, но он отделался лишь принудительными работами
Дамиру грозило до 20 лет лишения свободы, но он отделался лишь принудительными работами
© Фото : предоставлено матерью пострадавшей девочки
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Мать пятилетней девочки из Татарстана пытается добиться реального наказания для Дамира Миннигалямова, совершившего насилие над ее дочерью. Лениногорский суд признал 30-летнего мужчину виновным и приговорил к пяти годам принудительных работ, хотя наказание по этой особо тяжкой статье предусматривает от 12 лет лишения свободы. О том, почему насильникам и педофилам порой удается избежать тюремного срока, — в материале РИА Новости.

Ужин в гостях

"Мы познакомились с Дамиром в 2015-м, — рассказывает РИА Новости мать пострадавшей девочки Надежда. — Он первый проявил инициативу, написал в соцсетях, предложил встретиться. Я сразу сказала, что в одиночку воспитываю четверых детей. Однако молодого человека это не отпугнуло, и мы продолжили общение".
Вскоре съехались. По словам Надежды, Дамир хорошо относился к ее детям, а младшая дочка — трехлетняя Светлана (имя несовершеннолетней изменено) сразу стала называть его папой. Однако счастливая жизнь продлилась недолго.
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"Весной 2018-го мы были в гостях у друга моего молодого человека. Он живет в соседнем доме. Дамир выпил и ушел пораньше, а я задержалась буквально на несколько минут, — продолжает Надежда. — Вернувшись, увидела, что его трусы валяются на полу в большой комнате. Сам Дамир лежал на диване голый, а в углу громко плакала Света. На вопрос, что случилось, она ответила, что папа довел ее до слез".
Сначала Надежда не придала словам дочери значения, решив, что Миннигалямов просто отругал ее за какую-нибудь шалость. Но позже ребенок признался, что тот пытался снять с нее нижнее белье, а также трогал за интимные места.
"От услышанного я пришла в ступор. Позвонила его маме, но та никак не отреагировала, заявив, что сын, ложась в постель, наверное, просто перепутал меня с ребенком, — вспоминает девушка. — Я хотела обратиться в полицию, но Дамир и его родственники умоляли этого не делать. Сначала предлагали деньги, а потом стали угрожать".
По версии следствия, Миннигалямов просил сожительницу написать заявление, что она его оклеветала, а взамен обещал квартиру.
© Фото : предоставлено матерью пострадавшей девочкиДамир очень быстро поладил с детьми Надежды
Дамир очень быстро поладил с детьми Надежды
© Фото : предоставлено матерью пострадавшей девочки
Дамир очень быстро поладил с детьми Надежды

Смягчение вины

Спустя две недели после случившегося Надежда все же обратилась в полицию. Лениногорский межрайонный следственный отдел СКР по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК Российской Федерации "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
В основу обвинения легли показания девочки, с которой долго работали психологи. Также следователи допросили ее 12-летнего брата, находившегося в тот момент в соседней комнате. По словам матери, сын слышал, как Дамир приставал к ребенку, но побоялся вмешаться.
Сам "папа" вины так и не признал. На время следствия и судебного разбирательства с него взяли подписку о невыезде. В конце 2018-го Лениногорский городской суд приговорил Миннигалямова к пяти годам колонии общего режима, почти сразу же заменив этот срок принудительными работами. При этом минимальное наказание по предъявленной статье — 12 лет лишения свободы, а максимальное — 20.
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"Мы просили приговорить обвиняемого к 12 годам колонии строгого режима. Однако судья снизил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое и назначил наказание ниже низшего предела, — сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. — Разумеется, мы обжаловали это решение, однако апелляционная инстанция нас не поддержала. Получается, что суд принял во внимание все для смягчения наказания: наличие ребенка, болезнь фигуранта, отсутствие судимостей и так далее".
По словам Надежды, у Миннигалямова есть влиятельный родственник, занимающий руководящую должность в одной из крупных нефтеперерабатывающих компаний республики. "Не исключено, что он подключил свои связи, — предполагает мать потерпевшей. — Даже следователь, который вел это дело, потом признавался, что во время разбирательства на него оказывали сильное давление".
Впрочем, как рассказала РИА Новости близкая родственница осужденного, у Дамира своя версия случившегося. "Тем вечером он вернулся домой с другом. Ребята поиграли в приставку, затем приятель ушел, а брат лег спать. Причем, в свою кровать, - объясняет девушка. – Вскоре пришла Надежда и устроила скандал. На следующий день она заявила Дамиру, что напишет заявление в полицию, потребовала денег. Естественно, никто ей ничего не заплатил. Тогда Надежда отнесла в органы заявление, что сожитель домогался ее пятилетней дочери".
Родственники Дамира утверждают, что мать девочки вымогала у них большие деньги, взамен обещая забрать заявление.
После случившегося мать-одиночка была вынуждена покинуть Лениногорск и вместе с детьми перебралась в отдаленный поселок. Не хотела, чтобы обстановка напоминала дочери о случившемся. "На допросах со Светой постоянно случались истерики, — рассказывает девушка. — Сейчас психическое состояние немного улучшилось, хотя дочка до сих пор боится мужчин".
© Фото : предоставлено матерью пострадавшей девочкиПосле случившего Света вместе с мамой переехала в другой город
После случившего Света вместе с мамой переехала в другой город
© Фото : предоставлено матерью пострадавшей девочки
После случившего Света вместе с мамой переехала в другой город
Надежда обратилась в правозащитную организацию, оказывающую помощь детям, пострадавшим от насилия. С помощью юристов девушка намерена добиться реального наказания для своего бывшего сожителя.

"Неоднозначные" дела

Между тем решение Лениногорского городского суда вызвало бурную дискуссию в интернете. На сторону Надежды встали многие пользователи соцсетей, потребовавшие срочно отправить педофила за решетку.
Как рассказал РИА Новости один из федеральных судей в отставке, приговор действительно выглядит слишком мягким: "либо в этом деле не было сильной доказательной базы, либо на решение суда повлияло что-то другое".
По словам юристов, многие уголовные дела, связанные с насилием, особенно над несовершеннолетними, носят довольно неоднозначный характер.
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"Наказания за преступления в отношении детей, как правило, очень жесткие, особенно если в деле есть железобетонные доказательства вины, — объясняет РИА Новости адвокат Сергей Колосовский. — Если же они сомнительные, то обвиняемому могут дать минимальный срок, даже ниже низшего предела. Но чаще всего это реальное лишение свободы. Здесь настораживает тот факт, что, пока шло следствие, обвиняемый находился под подпиской. Зачастую по таким статьям судьи избирают меру пресечения в виде заключения под стражу".
Добавим, что мягкие приговоры за тяжкие насильственные преступления, хоть и редко, но все же в судебной практике встречаются. Так, осенью 2018-го троим жителям Кемеровской области, изнасиловавшим девушку, дали всего по четыре года условно, хотя наказание предусматривает от четырех до десяти лет реального лишения свободы. Суд принял во внимание, что обвиняемые полностью признали вину и активно сотрудничали со следствием.
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СКРМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Пусть он придёт в гости к детям судьи.
9 октября, 10:08
Стас Титов
4030001
Очередная история о том, как преступник, у которого есть "влиятельный родственник", соскочил.
9 октября, 12:00
Артур Павлов
1800000
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