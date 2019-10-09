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РИА Новости
Туризм

В России выберут лучшие туристические направления, отели и блогеров

02:02 09.10.2019
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© Depositphotos / SimpleFotoТуристка
Туристка
© Depositphotos / SimpleFoto
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Голосование National Geographic Traveler Awards за лучшие туристические направления, отели, авиакомпании и тревел-блогеров продлится до 31 октября 2019 года, сообщает пресс-служба National Geographic Traveler.
В этом году победители будут определены в таких номинациях, как приключенческий, этнический, экскурсионный, экологический, горнолыжный, оздоровительный отдых, гастрономический туризм. Кроме того, можно проголосовать за курортные отели, авиакомпании, круизы и тревел-блогеров. В 24 номинациях представлены как российские, так и зарубежные участники конкурса.
Также в National Geographic Traveler Awards 2019 появились три специальные номинации. Одна из них посвящена маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства", вошедшему в список десяти приоритетных проектов года Федерального агентства по туризму. Специальная номинация "Жемчужина залива" посвящена Абу-Даби, одному из самых перспективных международных направлений. В номинации "Время открытий" можно выбрать лучшие оздоровительные комплексы России, находящиеся под патронажем управления делами Президента РФ.
Любой желающий может отдать свой голос за номинантов, а также предложить собственный вариант.
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